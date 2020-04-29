Суд перенес рассмотрение иска Минобороны России к концерну «Калашников»

Речь идет о взыскании неустойки.

Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Москвы перенес рассмотрение иска Минобороны России на 651 млн рублей к концерну «Калашников» на 26 мая. Как сообщает «Интерфакс», связано такое решение с «угрозой распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции».

Напомним, ведомство подало иск к концерну в конце прошлого года, подробности пока не раскрываются, но сообщалось, что речь идет о взыскании неустойки. Одновременно суды рассматривают еще ряд исков Минобороны России к «Калашникову».