Большой удмуртский диктант в этом году пройдет 4 апреля

Автором текста станет Вячеслав Ар-Серги.

Ижевск. Удмуртия. Определилась дата Большого удмуртского диктанта. Как сообщает «Моя Удмуртия», проверить свои знания языка можно будет 4 апреля. Текст для просветительской акции создаст Вячеслав Ар-Серги.

Написать диктант можно будет на площадках в городах и районах, а также сидя дома – текст зачитают в радиоэфире. Кроме этого, впервые все желающие смогут пройти онлайн-тестирование, связанное с историей и современным состоянием удмуртского языка. Более 20 вопросов на русском и удмуртском языках будут размещены на сайте диктанта.

В этом году диктант посвящен 100-летию государственности Удмуртии и пройдет 4 апреля, в день рождения первой удмуртской поэтессы Ашальчи Оки.