5 тыс рублей заплатит жительница Ижевска, фиктивно прописавшая у себя гражданина Узбекистана

При этом мужчина жил в помещении торгового центра.

Ижевск. Удмуртия. Фиктивная регистрация гражданина Узбекистана обернулась для жительницы Ижевска штрафом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, горожанка предоставила сотруднику отдела по вопросам миграции бланки о проживании иностранца в ее квартире.

При этом фактически мужчина жил в помещении одного из торговых центров Ижевска.

Ижевчанка вину признала в полном объеме и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 5000 рублей.