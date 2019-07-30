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5 тыс рублей заплатит жительница Ижевска, фиктивно прописавшая у себя гражданина Узбекистана

14:20, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
5 тыс рублей заплатит жительница Ижевска, фиктивно прописавшая у себя гражданина Узбекистана
14:20, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
122
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#жилье\n#прописка
Фото: @arzik2
122
0

При этом мужчина жил в помещении торгового центра.

Ижевск. Удмуртия. Фиктивная регистрация гражданина Узбекистана обернулась для жительницы Ижевска штрафом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, горожанка предоставила сотруднику отдела по вопросам миграции бланки о проживании иностранца в ее квартире.

При этом фактически мужчина жил в помещении одного из торговых центров Ижевска.

Ижевчанка вину признала в полном объеме и возместила ущерб. Суд назначил ей штраф в размере 5000 рублей.

14:20, 30 июля, 2019
Дарья Саушина
122
0
#Ижевск\n#Прокуратура\n#жилье\n#прописка

 

 

 


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