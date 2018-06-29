Гендиректор компании «Ижавиа» рассказал в «Кофемолке» боится ли летать

Также Александр Синельников заявил, что вскоре через Ижевск будут летать жители Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. Генеральный директор компании «Ижавиа» Александр Синельников рассказал в «Кофемолке» боится ли летать на самолетах, которыми перевозят пассажиров удмуртские авиаторы. Кроме того, он заявил, что в будущем жители Набережных Челнов и Нижнекамска будут пользоваться услугами ижевского аэропорта.

Ведущий проекта Энвиль Касимов узнал, что большая семья Синельниковых уже переехала в Ижевск, но местные достопримечательности рассматривать пока времени не было.

Любимое хобби нового руководителя - игра в шахматы. Причем в своих силах он уверен настолько, что не сомневается в победе над главой Удмуртии.