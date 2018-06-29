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Гендиректор компании «Ижавиа» рассказал в «Кофемолке» боится ли летать

19:30, 29 июня, 2018
Вадим Исаков
19:30, 29 июня, 2018
Вадим Исаков
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#Энвиль Касимов\n#видео\n#Ижавиа\n#интервью\n#эффективный менеджер\n#Кофемолка\n#самолет
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Также Александр Синельников заявил, что вскоре через Ижевск будут летать жители Татарстана.

Ижевск. Удмуртия. Генеральный директор компании «Ижавиа» Александр Синельников рассказал в «Кофемолке» боится ли летать на самолетах, которыми перевозят пассажиров удмуртские авиаторы. Кроме того, он заявил, что в будущем жители Набережных Челнов и Нижнекамска будут пользоваться услугами ижевского аэропорта.

Ведущий проекта Энвиль Касимов узнал, что большая семья Синельниковых уже переехала в Ижевск, но местные достопримечательности рассматривать пока времени не было. 

Любимое хобби нового руководителя - игра в шахматы. Причем в своих силах он уверен настолько, что не сомневается в победе над главой Удмуртии.

 

Кофемолка - выпуск 57 Александр Синельников в гостях у Энвиля Касимова

Uploaded by ИА Сусанин on 2018-06-29.

19:30, 29 июня, 2018
Вадим Исаков
536
0
#Энвиль Касимов\n#видео\n#Ижавиа\n#интервью\n#эффективный менеджер\n#Кофемолка\n#самолет

 

 

 


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