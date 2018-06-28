Более 78 млн рублей сэкономили жители Удмуртии при оплате штрафов ГИБДД через портал Госуслуг

При оплате госпошлины через единый портал действует скидка 30%.

Ижевск. Удмуртия. Около 78,5 млн рублей сэкономили жители Удмуртии с начал агода при оплате штрафов ГИБДД через портал Госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Всего на государственных услугах, предоставляемых правоохранительным ведомством, жителям удалось сэкономить более 111 млн рублей, в том числе 23,1 млн рублей - на пошлинах Госавтоинспекции.

«Согласно данным, предоставленным Управлением по вопросам миграции МВД по Удмуртской Республике, в первом полугодии 2018 года жители Удмуртии, воспользовавшиеся Единым порталом госуслуг, смогли сэкономить около 10 млн. рублей при уплате госпошлин», - отмечается в сообщении.

Напомним, при оплате госпошлины через портал Госуслуг действует скидка 30%.