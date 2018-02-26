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Общественные наблюдатели будут работать на всех избирательных участках Удмуртии

14:27, 26 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
14:27, 26 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
1038
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#Общественная палата\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#наблюдения
Фото: susanin.news
1038
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Общественная палата республики провела форум в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Форум корпуса общественных наблюдателей Удмуртской Республики прошёл в Ижевске. На него приехали жители региона, желающие стать наблюдателями от Общественной палаты Удмуртии на выборах президента России 18 марта 2018 года. Этот форум стал седьмым подобным мероприятием в стране. Как отметил представитель Общественной палаты Российской Федерации Максим Григорьев, главная задача форума заключалась в том, «чтобы наши наблюдатели познакомились друг с другом, обменялись опытом, получили определённую подготовку. Получили уверенность, что они смогут осуществлять это общественное наблюдение на президентских выборах в марте 2018 года».

Максим Григорьев также отметил, что проводимый форум - явственный показатель того, что палата Удмуртии провела качественную работу, связанную с общественными организациями региона: «Готово большое количество наблюдателей. Это говорит о зрелости гражданского общества в Удмуртии».

Общественные наблюдатели не зависят ни от политических партий, ни от кандидатов на выборах. Их целью является обеспечение легитимности и прозрачности на выборах 18 марта 2018 года. Как заверил журналистов руководитель рабочей группы Общественной палаты Удмуртии по мониторингу реализации избирательных прав граждан Рашид Хуснутдинов, «все избирательные участки республики будут обеспечены подготовленными общественными наблюдателями».

«Чувствую огромную ответственность за всех тех наблюдателей, которые пойдут от имени Общественной палаты Удмуртии осуществлять легитимность и прозрачность при проведении выборной кампании. У меня ассоциация, что они выполняют некую миротворческую миссию. Самое главное - не допустить нарушений ни с чьей стороны», - подытожил председатель региональной палаты Павел Вершинин.

14:27, 26 февраля, 2018
Дмитрий Стрелков
1038
0
#Общественная палата\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#выборы Президента РФ\n#наблюдения

 

 

 

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