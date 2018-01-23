LIVE: глава Сарапула Александр Ессен отвечает на актуальные вопросы в эфире «Сусанина»

Градоначальник расскажет о встрече с Владимиром Путиным, о первых итогах работы Сарапула как территории опережающего социально-экономического развития, о реконструкции исторических зданий и многом другом.

Ижевск. Удмуртия. Глава Сарапула Александр Ессен отвечает на актуальные вопросы в эфире «Сусанина». Градоначальник расскажет о встрече с Владимиром Путиным, о первых итогах работы Сарапула как территории опережающего социально-экономического развития, о реконструкции исторических зданий и многом другом.