Сад Пушкина и Ленинский парк в Сарапуле получат новый облик

Также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится реконструкция набережной Камы.

Сарапул. Удмуртия. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году реконструируют городской сад имени Пушкина, Ленинский парк и набережную Камы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Какой объект первым получит новый облик покажет народное голосование, которое пройдет весной.

«Если в прошлом году в регионе было благоустроено 9 общественных пространств, то в текущем их будет не менее пятнадцати. Какие именно – выберут люди. Особенность приоритетного проекта в 2018 году в том, что граждане сами определяют список и очерёдность общественных пространств, подлежащих первоочередному благоустройству», - рассказал Иван Ястреб.

Отметим, за прошлый год в Удмуртии благоустроено 9 общественных пространств, 1 парк и 293 двора. Участие в проекте приняли 32 муниципалитета.

Средства для проекта предоставляются из федерального бюджета при долевом софинансировании региона. Для благоустройства дворов дополнительно привлекаются средства жильцов в размере от 5% общей стоимости работ.

«Все общественные пространства Удмуртии и ряд дворов, приведённых в порядок в рамках приоритетного проекта, стали площадками всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» С декабря по март здесь пройдут десятки массовых народных мероприятий. Событийные центры фестиваля – города Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Камбарка, Можга, а также сёла и посёлки Каракулино, Ува, Кез, Малая Пурга», - сообщает пресс-служба главы.