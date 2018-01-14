  • $ 56.6 ↓
  • € 68.26 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Сад Пушкина и Ленинский парк в Сарапуле получат новый облик

      11:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      11:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      270
      0
      #благоустройство\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#общественное мнение
      Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
      270
      0

      Также в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» продолжится реконструкция набережной Камы.

      Сарапул. Удмуртия. В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году реконструируют городской сад имени Пушкина, Ленинский парк и набережную Камы. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

      Какой объект первым получит новый облик покажет народное голосование, которое пройдет весной.

      «Если в прошлом году в регионе было благоустроено 9 общественных пространств, то в текущем их будет не менее пятнадцати. Какие именно – выберут люди. Особенность приоритетного проекта в 2018 году в том, что граждане сами определяют список и очерёдность общественных пространств, подлежащих первоочередному благоустройству», - рассказал Иван Ястреб.

      Отметим, за прошлый год в Удмуртии благоустроено 9 общественных пространств, 1 парк и 293 двора. Участие в проекте приняли 32 муниципалитета.

      Средства для проекта предоставляются из федерального бюджета при долевом софинансировании региона. Для благоустройства дворов дополнительно привлекаются средства жильцов в размере от 5% общей стоимости работ. 

      «Все общественные пространства Удмуртии и ряд дворов, приведённых в порядок в рамках приоритетного проекта, стали площадками всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!» С декабря по март здесь пройдут десятки массовых народных мероприятий. Событийные центры фестиваля – города Ижевск, Глазов, Сарапул, Воткинск, Камбарка, Можга, а также сёла и посёлки Каракулино, Ува, Кез, Малая Пурга», - сообщает пресс-служба главы.

      11:00, 14 января, 2018
      Анна Торхова
      270
      0
      #благоустройство\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#общественное мнение

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Следователи в Ижевске начали проверку по факту гибели ребенка в поликлинике

      16:03, 09 января, 2018
      28666

      Девочку из Удмуртии, которая ушла из дома, нашли в Ижевске

      6157
      20:00, 10 января, 2018

      В Удмуртии за новогодние каникулы погибли 19 человек

      4868
      15:00, 09 января, 2018

      Семь человек пострадали в аварии с двумя легковушками на трассе в Удмуртии

      4080
      12:53, 08 января, 2018

      Эпоха Моисеевых: глава Удмуртии раскритиковал прежнее руководство ХК «Ижсталь» за многомиллионные долги по налогам

      3722
      10:30, 09 января, 2018

      Супруга Аршавина устроила дебош на борту авиалайнера

      14:13, 07 января, 2018
      2200

      В «Аэрофлоте» рассказали, почему сняли с рейса супругу Андрея Аршавина

      1793
      15:14, 08 января, 2018

      1 февраля в России закроют опустевший Резервный фонд

      1099
      17:18, 10 января, 2018

      В Москве полиция задержала женщину, стрелявшую по автомобилям и прохожим из пневматического пистолета

      1048
      13:00, 09 января, 2018

      В Москве умер актер Михаил Державин

      1013
      11:42, 10 января, 2018

      СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против России из-за «свиного» эмбарго

      11:00, 07 января, 2018
      1087

      В США изобрели «умные» трусы, призванные следить за самочувствием хозяина

      928
      18:43, 10 января, 2018

      В Пиренеях попал на видео сноубордист, удирающий от лавины

      903
      16:37, 07 января, 2018

      Овчарка научилась кататься с горки, а также затаскивать ледянку наверх

      807
      13:00, 07 января, 2018

      Ирландец сыграл в футбол с ураганом «Элеонор»

      785
      18:57, 07 января, 2018

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: главные новости недели

      12 января, 2018

      Удмуртия в минуту: новый владелец «Автовокзалов Удмуртии» и выплаты за первого ребенка

      11 января, 2018

      Кофемолка – выпуск 47: Александр Свинин в гостях у Энвиля Касимова

      11 января, 2018