Руководитель администрации главы Удмуртии Сергей Смирнов рассказал в «Кофемолке» о спорте, семье и счастливом детстве

Ижевск. Удмуртия. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов рассказал в проекте «Кофемолка» о своем спортивном пути, отношениях в семье и счастливом детстве без гаджетов и лишних соблазнов.

Автор и ведущий проекта Энвиль Касимов продолжает знакомится с теми, кто составляет костяк «Команды Удмуртии» и знакомить с ними своих зритилей.

Начиная с этого выпуска информационное агентство «Сусанин» выкладывает не только видео, но и аудио-запись программы, а также текстовый вариант в виде интервью.

Энвиль Касимов: Сергей Витальевич, кофе пьете по утрам?

Сергей Смирнов: Да, я пью много кофе. Это связано, наверное, и со спецификой работы. Потому что, когда приходят люди, естественно, предлагаешь им чай или кофе. И тоже с ними пьешь. По утрам, если успеваю, варю кофе.

Э.К.: Если не секрет, во сколько спать ложитесь?

С.С.: По-разному. Знаю, что по науке правильно ложиться до 12 часов. У меня пока не получается по науке.

Э.К.: Первый серьезный вопрос. Сергей Витальевич, когда в последний раз дрались на улице?

С.С.: Ох, действительно серьезный вопрос. Давно. На самом деле, когда человек начинает заниматься какими-либо единоборствами, вокруг него создается некий ореол, который в некоторой степени отпугивает от него неприятности. Последняя уличная драка у меня была лет в 15-16.

Э.К.: Не помните повод драки?

С.С.: Повод был простой. Я возвращался поздно ночью домой, а каких-то три субъекта, видимо, искали приключений и решили выяснить отношения со мной.

Э.К.: Сергей Витальевич, а что у вас было до каратэ? Когда начали заниматься спортом?

С.С.: С четырех лет.

Э.К.: Четыре года! Это же несчастье?!

С.С.: Это все-таки счастье. Начиная с четырех лет, у меня непрерывно были занятия. Лет до 6-7 я занимался фигурным катанием. Потом было плавание. Затем хоккей, лыжи и так далее. Позже я оказался в классической борьбе. В ней провел большую часть времени, пока в моей жизни не появились единоборства.

Э.К.: Знаю, что вы занимали призовые места.

С.С.: Было дело. На кубке Европы, который проходил в Италии, команда с моим участием заняла первое место. Все остальное - это соревнования городские, российские, если международные, то мелкоуровневые.

Э.К.: Что вы своим детям в первую очередь рассказали об Ижевске?

С.С.: Прежде всего, я показал им видеоролики, которые сняли жители Ижевска. По ним видно, что люди любят свой город, ролики сняты настолько правильно и красиво, что я своих детей в хорошем смысле слова заразил. И когда я уже жил здесь, а семья еще была в Москве, дети постоянно спрашивали: «Когда мы поедем в Ижевск?».

Э.К.: И что теперь для ваших детей Ижевск?

С.С.: Я бы сказал глобально, Удмуртия. Мне как отцу было приятно услышать слова дочки о том, что «Удмуртия - это волшебная страна, где сбываются мечты». Я переживал, как они перенесут переезд, понравится им или нет? Пытаясь создать сказочные условия здесь, в Ижевске, я купил им собаку. Потому что и дочь, как только начала общаться, и сын, стали просить собаку. Они долго этого хотели, и вот вдруг именно в Удмуртии она у них появилась.

Э.К.: Интересно, кем вы по представлению детей работаете?

С.С.: Думаю, что дети точно понимают, что я руководитель. Вряд ли они знают правильное название моей должности, но точно знают, что я работаю с главой нашей республики Александром Владимировичем Бречаловым. Тем более что они с ним лично хорошо знакомы.

Э.К.: Чем ваше детство отличается от детства ваших детей?

С.С.: Считаю, что нам больше повезло с детством. Потому что у нас было все по-честному, меньше было соблазнов. Если надо было бежать за квасом, родители давали бидон, копеечку, и ты бежал, проходил через две дороги, вставал в очередь. А сейчас мы боимся отпускать своих детей даже во двор.

У нас все было в порядке с приоритетами и героями. Сейчас же благодаря некой свободе дети стоят перед выбором, который они не всегда в состоянии правильно сделать. А родители заняты и не всегда могут проконтролировать, правильный ли дети сделали выбор.

Мне кажется, что для многих подростков - хотя в целом, наверное, это проблема современности - на первом месте находятся деньги. Когда мы были детьми, мы о деньгах не думали. У нас были совсем другие цели.

Э.К.: В какой стране, по-вашему, будут жить ваши дети?

С.С.: Только в России.

Э.К.: Какой она будет? В разные годы Россия разная.

С.С.: Действительно, это так. Особенно если брать период 90-х годов. Этот период, на мой взгляд, был просто ужасным. Тогда люди с профессорским образованием вынуждены были ходить торговать на рынки, полностью была уничтожена наша армия и наши государственные предприятия, за счет которых имелась возможность поддерживать всю социалку. В этом смысле то, что происходит в последние, условно говоря, 17 лет, это движение вперед и вверх.

Э.К.: Вы сейчас говорите не как руководитель?

С.С.: Нет. Давайте, к примеру, возьмем 98-й год и наступающий 2018. В 1998 году что происходило? Чеченская война, куда постоянно уезжали наши ребята. У нас был высокий уровень бедности, просто какой-то катастрофический разрыв между бедными и богатыми. Закрывались заводы. И возьмем 2018 год. По дорогам ездят хорошие машины, которые покупают не олигархи, а люди среднего достатка. Появился устойчивый средний класс. Мы, слава богу, ни с кем не воюем, у нас сильная армия. Мы не боимся ходить по улицам, потому что полиция выполняет свои функции.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в какой стране будут жить дети, уверенно говорю, что в передовой, лучшей стране.

Э.К.: Про вас говорят, что вы очень аккуратный, осторожный, иногда категоричный. Бываете ли жестоким?

С.С.: Мне кажется, нет. Один мой товарищ, с которым я в свое время создавал спортивный клуб, всегда говорил, что я излишне мягкотелый. Когда нужно человека уволить или наказать, я начинаю волноваться, а как же он это переживет, а куда он пойдет? По сравнению с тем, насколько нужно быть жестким, думаю, что я, наверное, все-таки мягкий человек.

Э.К.: Чего не принимаете в людях?

С.С.: Неискренность. Я стараюсь не тратить свое время на людей, в которых вижу неискренность, оно очень дорого.

Э.К.: Как вы понимаете, искренний человек или неискренний?

С.С.: Это видно визуально. Стараюсь максимально быстро такие встречи заканчивать. Ну и, естественно, не приемлю предательство. Потому что предавший единожды, не остановится, и при этом неважно, было это большое предательство или маленькое.

Э.К.: Чего еще не сделали в своей жизни?

С.С.: Очень многого. Если говорить о личных интересах, то хочется еще увидеть много интересных мест. Сейчас, спустя много лет после своих первых выездов, я понимаю, что я не видел практически ничего. Очень хочется воспользоваться уникальной возможностью различных санкций и посмотреть всю Россию.

А так, конечно, хочу воспитать детей, сделать лучше нашу Удмуртию, создать такие вещи, которые отразятся на жизни людей, после чего я смогу сказать, что внес свою маленькую лепту.

Э.К.: Какое самое большое достижение в вашей жизни на этот момент?

С.С.: Скорее, приобретение. Это те люди, с которыми свела меня судьба. Мне всегда везло на знакомства. И работа в администрации президента, и работа в Общественной палате России подарили мне потрясающие знакомства. В общении с этими людьми я стараюсь превратиться в губку. Это большое счастье - общаться с людьми, чему-то у них учиться. У меня абсолютно нет страха перед тем, что будет завтра или послезавтра, в том числе благодаря тому, что теперь есть плотное кольцо моих близких друзей и знакомых, к которым я отношусь с большим уважением, и с радостью узнаю, что они тоже ко мне относятся хорошо.

Э.К.: Ваш любимый поэт?

С.С.: К стихам я отношусь как к одному из форматов отдыха. Сейчас я по-новому открываю поэтов. В последние годы таким открытием для меня стали Константин Симонов, Эдуард Асадов.

Если современная литература, то сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Когда читаешь ее, отдыхаешь и смеешься каждый раз. Насколько должен быть талантлив человек, чтобы историю уложить в стихи.

Если классика, то, безусловно, «Горе от ума» Грибоедова. Я очень люблю это произведение. Оно в некотором смысле символизирует безотносительно ко времени тех людей, которые нас окружают.

Э.К.: Что порекомендуете прочесть сыну?

С.С.: Приключенческие произведения: романы о капитане Бладе Рафаэля Сабатини, «Одиссею». Мне кажется, мальчишки должны пройти романтику приключений. В раннем возрасте детям обязательно нужно прочитать и «Волшебника Изумрудного города», и трилогию о Незнайке, и «Приключения Чиполлино». «Баранкин, будь человеком» - гениальное произведение, которое оставляет место для фантазии: а что будет, если я стану маленьким?

Э.К.: Сергей Витальевич, вы безобразно много работаете. Как отдыхаете?

С.С.: Отдыхаю с детьми. Дети - это самое главное в нашей жизни, поэтому большую часть свободного времени стараюсь проводить с ними. Утро прошлых выходных началось с кукольного театра, куда мы пошли с сыном. Потом с ним и дочкой поехали кататься на снегокате в парк Кирова. Прекрасно провели время, дети вышли согретые, веселые, а я замерзший, обморозил, по-моему, лицо. Было минус 20.

Э.К.: Сергей Витальевич, спасибо за откровенную беседу.

С.С.: Спасибо вам.