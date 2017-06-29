Радиоведущая Таня Равилова рассказала в «Кофемолке», как прочувствовать Ижевск и важность литературы

Автор текста песни про врио главы Удмуртии поделилась смыслами, вложенными в нее при создании.

Ижевск. Удмуртия. Радиоведущая Таня Равилова поделилась в проекте «Кофемолка» своим ощущением Ижевска и рассказала, какой смысл вкладывала в текст песни про врио главы Удмуртии.

Также ведущий проекта Энвиль Касимов узнал настоящее имя Тани, обсудил с ней важность литературы и русского языка, и прослушал стихи её собственного сочинения.