Имеющееся в населенном пункте здание дошкольного учреждения находится в плачевном состоянии.

Завьялово. Удмуртия. Новый детский сад появится в деревне Каменное под Ижевском. Об этом на встрече с жителями Удмуртии сказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бречалов. Об итогах встречи он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Тем обсудили много: полигон отходов под Сарапулом, занятость людей с ограниченными возможностями, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и детских садов, и, конечно, ремонт дорог», - говорится в сообщении.

Александр Бречалов добавил, что некоторые вопросы пришлось отложить, чтобы изучить досконально и принять «точное решение». А вот проблема с детским садом в Каменном должна решиться уже в 2018-2019 годах. К этому времени в деревне появится большой детский сад, заверил руководитель региона.

«Если граждане занимают активную позицию и выдвигают инициативы, то задачи решаются быстрее и эффективнее. Главное, чтобы чиновники качественно отрабатывали вопросы, а не отписывались», - добавил Бречалов.