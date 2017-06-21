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      Новый детский сад появится в деревне Каменное под Ижевском

      09:00, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      09:00, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      312
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Александр Бречалов
      Фото: ИА Сусанин
      312
      0

      Имеющееся в населенном пункте здание дошкольного учреждения находится в плачевном состоянии.

      Завьялово. Удмуртия. Новый детский сад появится в деревне Каменное под Ижевском. Об этом на встрече с жителями Удмуртии сказал временно исполняющий обязанности главы региона Александр Бречалов. Об итогах встречи он написал на своей странице в соцсети ВКонтакте.

      «Тем обсудили много: полигон отходов под Сарапулом, занятость людей с ограниченными возможностями, строительство фельдшерско-акушерских пунктов и детских садов, и, конечно, ремонт дорог», - говорится в сообщении.

      Александр Бречалов добавил, что некоторые вопросы пришлось отложить, чтобы изучить досконально и принять «точное решение». А вот проблема с детским садом в Каменном должна решиться уже в 2018-2019 годах. К этому времени в деревне появится большой детский сад, заверил руководитель региона.

      «Если граждане занимают активную позицию и выдвигают инициативы, то задачи решаются быстрее и эффективнее. Главное, чтобы чиновники качественно отрабатывали вопросы, а не отписывались», - добавил Бречалов.

      09:00, 21 июня, 2017
      Ксения Чернова
      312
      0
      #общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#детские сады\n#Александр Бречалов

       

       

       

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