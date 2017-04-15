В дискуссии приняли участие депутат Госсовета Удмуртии Валерий Песков, председатель правления республиканской общественной организации «Комитет по защите гражданских прав», а также председатель первичной профсоюзной организации концерна «Калашников» Рылов Дмитрий.

Ижевск. Удмуртия. Участники праймериз в Удмуртии обсудили вопросы экологии и защиты окружающей среды региона. В дискуссии приняли участие депутат Госсовета Удмуртии Валерий Песков, председатель правления республиканской общественной организации Удмуртской Республики «Комитет по защите гражданских прав» Владимир Буторин, а также председатель первичной профсоюзной организации концерна «Калашников» Рылов Дмитрий.

В ходе обсуждения вопросов экологии участники дебатов затронули темы создания регионального оператора по вывозу мусора, защиты леса, а также привлечение инвесторов в данную отрасль.

Как отметил в своем приветственном слове депутат Госсовета Удмуртии Валерия Песков, на данный момент в стране перерабатывается всего 7 процентов мусора, когда в европейских странах этот показатель в несколько раз выше.

«В мире эта цифра 25-30 процентов. В Южной Корее эта цифра достигла 70 процентов, а в Японии 90. Законодательство нужно обращать на это внимание», - сказал Песков.

Он также заострил внимание на том, что маленькие города на данный момент не привлекательны для компаний по вывозу мусора, так как тариф чаще всего не покрывает тех расходов, который несет оператор.

Помимо этого, на дебатах подняли вопрос загрязнения окружающей среды промышленными предприятиями, которых в Удмуртии большое количество.

«Все вы знаете, что Удмуртия - это промышленный регион, где много предприятий оборонного комплекса. Принято считать, что «оборонка» и экология два противоречивых понятия. Мы считаем напротив, что это союзники. На предприятия нужно внедрять современные технологии очистки, привлекать инвесторов, тогда вреда окружающей среде предприятия наносить не будут», - рассказал председатель первичной профсоюзной организации концерна «Калашников» Дмитрий Рылов.

Спикеры также отметили тот факт, что жителей республики нужно приучать к сортировке мусора на местном уровне, то есть тогда, когда мусор из дома попадает в специальные баки.

«На домашнем этапе мы должны научиться разделять мусор: пластик, стекло – отдельно. Все это должно отдельно складироваться, чтобы затем использовать мусор для создания вторичного продукта. Это вопрос можно решить путем привлечения частных инвестиций», - уточнил Дмитрий Рылов.

Кандидаты в депутаты также обсудили проблемы леса в Удмуртии и пришли к выводу, что нынешнее законодательство должно претерпеть некоторые изменения, так как периодически возникают ситуации, когда за лесом становится некому следить.

«Эту проблему нужно решать на уровне депутатов Госдумы России, но мы сделаем все возможное для того, чтобы обратить внимание на эту тему», - сказал Валерий Песков.