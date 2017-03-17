Знаки Удмуртии: изгнание кикимор и домики для грачей

Народные приметы на пятницу, 17 марта.

Ижевск. Удмуртия. Крестьяне 17 марта спешили подготовить домики для грачей – этих птиц очень уважали в народе. Как пишет Astromeridian, грачи были не только предвестниками весны, но и ценными помощниками для людей, ведь они уничтожали насекомых, способных повредить растения.

Именно по этой причине впоследствии стали говорить, что грачи также защищают дом от злых духов. Если грачи вьют гнездо возле дома, значит, кикимора в жилище не проникнет – так говорили в народе.

17 март люди смотрели, если птицы сразу начинают гнездоваться, то весна будет очень теплой и погожей. Кроме того, 17 марта был известен как день, в который принято изгонять из дома кикимор – злых духов. Незамужние девушки 17 марта гадали: они быстро выбегали во двор и смотрели, кто встретится на их пути. Если это будет женщина – скорее всего, удастся выйти замуж в этом году.

Народные приметы на 17 марта:

1. Если грачи прилетели – через 3 недели снег растает, и наступит настоящая весна.

2. Грачи прилетели ранее 17 марта – год будет неурожайным.

3. Если человек родился 17 марта, то он будет очень трудолюбивым.

4. Если грачи 17 марта уселись на старые гнезда – жди весны в ближайшее время.

5. Если в этот день старшая в семье женщина начисто выметет дом (уделяя пристальное внимание зоне около печи), то кикимору, по приметам, вместе с мусором выбросит. Однако стоит помнить, что как только перелетные птицы снова отправятся в теплые края, она может вернуться в жилище.

6. Грач 17 марта сидит на черной кочке – половодье будет.

7. Если в этот день новую обувь обуть, то шея болеть не будет.

8. Солнечная и ясная погода – в лесу будет много ягод.

9. Какая погода на Герасима, такой и будет следующая зима.

10. Перелетные птицы 17 марта с насиженных мест срываются – будет половодье. Также можно ожидать сильных ветров, дождей и другую беду.

11. Тот, кто первым увидел грача в этот день, будет, по приметам, богатым и счастливым.

12. В этот день не нужно проводить какие-либо операции, посещать стоматолога.

13. Не нужно совершать 17 марта крупные покупки – скорее всего, они будут бесполезными.

14. Можно отправляться в путешествия и завершать все дела.