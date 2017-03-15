Об этом сообщает пресс-служба Росреестра по Удмуртии.

Ижевск. Только треть земельных участков в Удмуртии имеет границы. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала Росреестра.

«В Удмуртии установленные границы имеют только 31% земельных участков. За прошлый год количество участков, прошедших межевание увеличилось на 19 тыс.», - говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что за 2016 год по России количество земельных участков с установленными границами выросло на 6,3%.

Отметим, что точное описание границ является гарантией прав собственников, а также сводит к минимуму возникновение споров и позволяет адекватно начислять налог на имущество.

Чтобы определить границы участка, нужно обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана и представить документы в филиал кадастровой палаты.