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Новости Удмуртии

Третья неделя Великого поста: что можно есть жителям Удмуртии?

20:00, 13 марта, 2017
Ксения Чернова
20:00, 13 марта, 2017
Ксения Чернова
185
0
#общество\n#Православие\n#религия\n#Пост\n#еда\n#Великий пост
Фото: torange.biz
185
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Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть горячую пищу.

Ижевск. Удмуртия. Третья неделя Великого поста началась у православных Удмуртии.

В понедельник, среду и пятницу разрешено сухоядение, то есть не вареная пища. На стол можно подать хлеб, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. В качестве угощения можно использовать мёд и орехи.

Во вторник и четверг разрешается есть горячую пищу – вареную или печеную без масла.

Такую же пищу, но с маслом, можно есть в субботу и воскресенье. Воскресенье, 19 марта, считается началом Крестопоклонной седмицы. В этот день принято посещать храм и размышлять над понятием «нести свой крест».

20:00, 13 марта, 2017
Ксения Чернова
185
0
#общество\n#Православие\n#религия\n#Пост\n#еда\n#Великий пост

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