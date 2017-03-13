Во вторник, четверг, субботу и воскресенье можно есть горячую пищу.

Ижевск. Удмуртия. Третья неделя Великого поста началась у православных Удмуртии.

В понедельник, среду и пятницу разрешено сухоядение, то есть не вареная пища. На стол можно подать хлеб, сырые, сушеные или моченые овощи и фрукты. В качестве угощения можно использовать мёд и орехи.

Во вторник и четверг разрешается есть горячую пищу – вареную или печеную без масла.

Такую же пищу, но с маслом, можно есть в субботу и воскресенье. Воскресенье, 19 марта, считается началом Крестопоклонной седмицы. В этот день принято посещать храм и размышлять над понятием «нести свой крест».