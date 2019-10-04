Константин Русинов стал новым главой Завьяловского района

Он получил поддержку 22 из 29 депутатов райсовета.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово выбрали нового главу района. Как пишет ГТРК «Удмуртия», сессия райсовета прошла в пятницу, 4 октября. Местным депутатам представили две кандидатуры: бывшего замдиректора филиала «Росгосстраха» Константина Русинова и руководителя фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексея Конорюкова.

По результатам тайного голосования Русинов получил поддержку 22 из 29 народных избранников.

Напомним, что предыдущий глава Завьяловского района Андрей Коняшин покинул пост в апреле этого года.