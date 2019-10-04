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Константин Русинов стал новым главой Завьяловского района

15:45, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
Константин Русинов стал новым главой Завьяловского района
15:45, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
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#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Завьялово
Фото: facebook.com (Константин Русинов)
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Он получил поддержку 22 из 29 депутатов райсовета.

Завьялово. Удмуртия. В Завьялово выбрали нового главу района. Как пишет ГТРК «Удмуртия», сессия райсовета прошла в пятницу, 4 октября. Местным депутатам представили две кандидатуры: бывшего замдиректора филиала «Росгосстраха» Константина Русинова и руководителя фракции КПРФ в Госсовете Удмуртии Алексея Конорюкова. 

По результатам тайного голосования Русинов получил поддержку 22 из 29 народных избранников.

Напомним, что предыдущий глава Завьяловского района Андрей Коняшин покинул пост в апреле этого года. 

15:45, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
1090
0
#власть и чиновники\n#Удмуртия\n#Завьялово

 

 

 


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