Участники дебатов в Удмуртии обсудили экономику и промышленность региона

В них приняли участие сотрудники крупных предприятий республики.

Ижевск. Удмуртия. Участники дебатов в Удмуртии обсудили экономику и промышленность республики. В субботу, 29 марта, в них приняли участие сотрудники крупных предприятий региона.

Среди них: генеральный директор ОАО «Элеконд» Анатолий Наумов, директор ООО торгово-деловой центр «Беларусь» Людмила Ковалевская, председатель первичной профсоюзной организации «Концерн «Калашников» Дмитрий Рылов, юрист ООО «Продсервис» Валерий Песков, генеральный директор ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» Сергей Мусинов, начальник механо-штамповлчного цеха ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» Максим Кареев и директор ООО «ПКФ «Факт» Андрей Лямин.

Руководитель торгово-делового центра «Беларусь» заявила, что положение дел экономики и промышленности Удмуртии нужно улучшать, активно привлекая инвестиции.

«Благодаря своей работе я объездила всю Удмуртию, и мне хорошо известны и понятны проблемы и города. и деревни. Убеждена, что региону необходимо улучшать условия для экономического и промышленного развития путем привлечения инвестиций и создания производств. Решение этого вопроса я вижу в привлечении к нам регионов путем проведения бизнес-форумов, мастер-классов, деловых встреч и заседаний. В том числе считаю, что необходимо значительный потенциал использовать и в сотрудничестве с международными партнерами, входящими в Таможенный союз», - сказала Людмила Ковалевская.

Подводя итоги встречи, гендиректор Сарапульского электрогенераторного завода заявил, что предприятие приступило в реализации новой программы развития с 2016 по 2020 годы.

«Сейчас приступили к реализации второй программы, охватывающей период с 2016 по 2020 годы, особенностью которой является выполнение задачи, поставленной Президентом нашей страны, мы должны выйти на замещение изделий специальной техники выпуском изделий гражданской продукции. Я думаю, что задачу, поставленную Президентом, наш завод выполнит досрочно. Понятно, для реализации этой амбициозной программы нужна четкая законодательная база», - сказал Сергей Мусинов.

Также сегодня пройдут дебаты по темам: доступность и качество образования; физическая культура, спорт и молодежная политика; здравоохранение и демография; инфраструктура и ЖКХ; АПК и развитие села; экология и защита окружающей среды; поддержка социально незащищенных слоев населения; информационная безопасность; противодействие коррупции и эффективность госрасходов.