Партпроект «Единой России» «Управдом» представил карту нормативов ОДН по итогам мониторинга в Удмуртии

В частности, норматив ОДН на электроэнергию оказался завышен в 24 регионах России.

Ижевск. Удмуртия. Партийный проект «Единой России» «Управдом» представил карту нормативов общедомовых нужд (ОДН) по итогам проведенного мониторинга нормативов ОДН в регионах.

«Мы выявили, что по стандартам ОДН холодной воды у 9 из 76 регионов нормативы высокие, у 48 - средние, у 19 – минимальные. По горячей воде нормативы по ОДН высокие в 7 регионах, где на одну мойку общедомового имущества тратится 180 литров воды на 1 квадратный метр общедомовой площади, у 48 регионов нормативы средние, у 27 - минимальные. По нормативам ОДН в части электроэнергии в «красной зоне» находятся 24 региона, в зеленой – 30, в желтой – 25 регионов. И в субъектах, где нормативы максимальные, региональным координаторам необходимо понять, почему были установлены такие показатели», - сказал координатор партпроекта «Управдом», заместитель председателя комитета Государственной Думы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев.

Результаты мониторинга нормативов в регионах по ОДН внесены на 3 карты: по нормативам горячей и холодной воды, а также электроэнергии. В каждой карте регионы разделены по трем градациям. Первая - зеленая, в нее попали те регионы, которые приняли минимальные нормативы. Вторая – желтая, в ней оказались те регионы, которые находятся в промежутке между минимальными и максимальными нормативами в стране. И красная, где нормативы по ОДН максимальные.

Так, например, норматив ОДН на электроэнергию завышен, как выяснилось в ходе мониторинга, в 24 регионах России.

Александр Евсеев, координатор партпроекта «Школа грамотного потребителя» в Удмуртской Республике, участник предварительного голосования «Единой России» прокомментировал факт публикации данных по мониторингу нормативов ОДН в регионах.

«По итогам мониторинга нормативов на ОДН мы видим, что в Удмуртии нормативы на холодную, горячую воду и электроэнергию в составе ОДН относятся к средней категории нормативов по России. В любом случае, к июню 2017 года региональные власти будут утверждать новые нормативы на коммунальные ресурсы в целях содержания общего имущества. Но в Удмуртии есть важная особенность - оприборенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета очень высокая и нам нужно отходить от нормативов, устанавливаемых органами власти.

На мой взгляд, рассчитываться нужно по факту - то есть по показаниям этих приборов учета. Для этого в рамках партийного проекта «Управдом» в Удмуртии мы подготовили предложения по поправкам к принятому в первом чтении депутатами Госдумы РФ проекту закона. Надеемся, что депутатами Госсовета Удмуртии на очередной сессии данные поправки будут приняты и направлены в Госдуму России. Поправками мы предлагаем установить приоритет фактического начисления в рамках года. Это означает, что в течение года начисление ОДН будет производиться по нормативам, а в конце года будет производиться перерасчет по фактическим показаниям, но не выше нормативного объема. Однако если собственники на общем собрании примут решение, то управляющие компании должны будут начислять каждый месяц «по факту». Эти изменения, на наш взгляд, должны стабилизировать ситуацию с начислением ОДН и добиться баланса интересов всех участников взаимоотношений», - подытожил Александр Евсеев.