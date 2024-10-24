Ижевск. Удмуртия. Сливочное масло вновь подорожало в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртстата.

С 15 по 21 октября в республике сливочное масло подорожало в среднем на 41,18 рубля (+4,4%), бананы подорожали в среднем на 8,65 рубля (+6,4%), колбаса варёная на 18,53 рубля (+2,6%), цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности выросло в цене на 3,49 рубля (+3,7%).

Цена моркови снизилась на 2,72 рубля (-8,1%), творог подешевел в среднем на 10,20 рубля (-3,0%). Также снизилась цена на яблоки и свежие помидоры — 3,49 рубля (-2,4%) и 4,05 рубля (-2,9%) соответственно.

Среди отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости на 4,4% подорожало туалетное мыло.