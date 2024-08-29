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В Понинской школе в Удмуртии решают проблему с подтоплением подвала

15:35, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Понинской школе в Удмуртии решают проблему с подтоплением подвала
15:35, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Глазовский район\n#школа\n#Удмуртия
Фото: администрации Глазовского района
16
0

Весной текущего года грунтовые воды попали в подвал учебного учреждения.

Глазов. Удмуртия. В Понинской школе Глазовского района начали решать проблему с подтоплением подвала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазовского района. 

Весной 2024 года в период половодья грунтовые воды начали подтапливать подвальные помещения учреждения. Об этой проблеме директор Понинской школы рассказал Совету депутатов Глазовского района. 

В результате было решено установить на объекте новую дренажную систему. Контракт на её обустройство уже заключен, и работы стартовали. Закуплены необходимые стройматериалы, в том числе 7 колодцев и 150-метровая дренажная труба. 

Работы должны завершиться до середины ноября. 

15:35, 29 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
16
0
#Глазовский район\n#школа\n#Удмуртия