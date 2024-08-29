В Понинской школе в Удмуртии решают проблему с подтоплением подвала

Глазов. Удмуртия. В Понинской школе Глазовского района начали решать проблему с подтоплением подвала. Об этом сообщает пресс-служба администрации Глазовского района.

Весной 2024 года в период половодья грунтовые воды начали подтапливать подвальные помещения учреждения. Об этой проблеме директор Понинской школы рассказал Совету депутатов Глазовского района.

В результате было решено установить на объекте новую дренажную систему. Контракт на её обустройство уже заключен, и работы стартовали. Закуплены необходимые стройматериалы, в том числе 7 колодцев и 150-метровая дренажная труба.

Работы должны завершиться до середины ноября.