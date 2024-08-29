Рабочий день должен начинаться с обхода: глава Удмуртии поручил руководителям районов Ижевска следить за состоянием объектов

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководителям районов Ижевска тщательнее следить за состоянием отремонтированных объектов. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Александр Бречалов вместе с главой Ижевска Дмитрием Чистяковым посетили тротуар на улице Коммунаров. На его примере глава республики объяснил подчиненным, что отсутствие оперативного мелкого ремонта приводит в будущем к миллионным вложениям.

«Поручение главам: сделать детальный перечень по содержанию и следить за состоянием объектов на своих территориях. Рабочий день должен начинаться с обхода. Больше внимания к мелочам. Из них «собирается» картина города — насколько он аккуратный, чистый, ухоженный», — заявил Александр Бречалов.