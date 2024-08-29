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Рабочий день должен начинаться с обхода: глава Удмуртии поручил руководителям районов Ижевска следить за состоянием объектов

08:30, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Рабочий день должен начинаться с обхода: глава Удмуртии поручил руководителям районов Ижевска следить за состоянием объектов
08:30, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
74
0
#Александр Бречалов\n#Ижевск\n#ремонт тротуаров\n#содержание улиц
Фото: скриншот из видео
74
0

Для примера, он вышел на тротуар по улице Коммунаров в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов поручил руководителям районов Ижевска тщательнее следить за состоянием отремонтированных объектов. Об этом он сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Александр Бречалов вместе с главой Ижевска Дмитрием Чистяковым посетили тротуар на улице Коммунаров. На его примере глава республики объяснил подчиненным, что отсутствие оперативного мелкого ремонта приводит в будущем к миллионным вложениям.

«Поручение главам: сделать детальный перечень по содержанию и следить за состоянием объектов на своих территориях. Рабочий день должен начинаться с обхода. Больше внимания к мелочам. Из них «собирается» картина города — насколько он аккуратный, чистый, ухоженный», — заявил Александр Бречалов. 

08:30, 29 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
74
0
#Александр Бречалов\n#Ижевск\n#ремонт тротуаров\n#содержание улиц