139 пожаров произошло в Удмуртии с начала года из-за неисправности печей

Спасатели напомнили о необходимых мерах безопасности.
Ижевск. Удмуртия. 139 пожаров произошло в Удмуртии с начала года из-за неисправности печного оборудования. Как сообщает ГУ МЧС по республике, в них погибли три человека.
В ведомстве напомнили, что в целях безопасности необходимо:
- держать дымоход в исправном состоянии;
- не допускать перекаливания печи;
- обследовать на предмет неисправностей;
- вовремя убирать золу и очищать дымоход от сажи;
- не оставлять без присмотра топящуюся печь;
- установить перед топкой металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.
Нормативы пожарной безопасности необходимо соблюдать не только при использовании печей, но и на этапах их проектирования и строительства.