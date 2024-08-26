139 пожаров произошло в Удмуртии с начала года из-за неисправности печей

Ижевск. Удмуртия. 139 пожаров произошло в Удмуртии с начала года из-за неисправности печного оборудования. Как сообщает ГУ МЧС по республике, в них погибли три человека.

В ведомстве напомнили, что в целях безопасности необходимо:

- держать дымоход в исправном состоянии;

- не допускать перекаливания печи;

- обследовать на предмет неисправностей;

- вовремя убирать золу и очищать дымоход от сажи;

- не оставлять без присмотра топящуюся печь;

- установить перед топкой металлический лист размером 50 на 70 сантиметров.

Нормативы пожарной безопасности необходимо соблюдать не только при использовании печей, но и на этапах их проектирования и строительства.