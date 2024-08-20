Фестиваль «Именины коня» пройдёт в Увинском районе Удмуртии

Ува. Удмуртия. Фестиваль «Именины коня» пройдёт в Удмуртии. Как сообщает Увинский районный информационно-методический центр, местом проведения станет деревня Сухая Видзя в субботу, 24 августа.

Встречать гостей начнут с 09:30, а торжественное открытие начнётся в 11:00.

Гостей фестиваля ждут обряды и хороводы, театрализованное представление и концерт. Также в программе — показательные выступления орловских рысаков и русских тяжеловозов; скачки на лошадях верховых пород.

Фестиваль будет работать до 16:00. Подробности можно узнать на странице в соцсетях.

Без возрастных ограничений (0+).