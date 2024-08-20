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Фестиваль «Именины коня» пройдёт в Увинском районе Удмуртии

15:25, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Фестиваль «Именины коня» пройдёт в Увинском районе Удмуртии
15:25, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Увинский район\n#кони
Фото: unsplash.com ( Danny Gallegos)
144
0

Он состоится в субботу, 24 августа.

Ува. Удмуртия. Фестиваль «Именины коня» пройдёт в Удмуртии. Как сообщает Увинский районный информационно-методический центр, местом проведения станет деревня Сухая Видзя в субботу, 24 августа.

Встречать гостей начнут с 09:30, а торжественное открытие начнётся в 11:00.

Гостей фестиваля ждут обряды и хороводы, театрализованное представление и концерт. Также в программе — показательные выступления орловских рысаков и русских тяжеловозов; скачки на лошадях верховых пород.

Фестиваль будет работать до 16:00. Подробности можно узнать на странице в соцсетях

Без возрастных ограничений (0+).

15:25, 20 августа, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
144
0
#Увинский район\n#кони