За полгода в Удмуртии выявили четыре вида фальсифицированной продукции

Ижевск. Удмуртия. За 6 месяцев 2024 года в Удмуртии обнаружили четыре вида фальсифицированной продукции. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

Лаборатории управления в текущем году исследовали на показатели фальсификации 85 проб молока, молочной продукции, мяса и мясной продукции.

Выяснилось, что три пробы молочной продукции от компании «РУСМОЛОКО» не соответствуют установленным требованиям. Жиры растительного происхождения были найдены в сметане «Пятигорская» с массовой долей жира 20%; 9% твороге и сливочном масле.

Также требованиям не соответствовала проба мясной продукции. В котлетах «Деликатесные» из индейки от производителя ИП Игнатьев Н. А. специалисты вместо ДНК индейки обнаружили ДНК курицы.

Хозяйствующие субъекты получили предписания о прекращении продажи данной продукции и предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда. А также на них наложили штрафы на общую сумму 330 тыс. рублей.

Помимо этого, в адрес управления Роспотребнадзора поступило 4 претензии из Пермского края на молочную продукцию от изготовителя ООО «Дабров и К» из Можгинского района. Несоответствие жирно-кислотного состава сметаны показало, что в продукции содержатся жиры немолочного происхождения. Отмечается, что эту сметану обнаружили в школах Пермского края.

В результате компании выдали два предостережения о недопущении нарушения обязательных требований, а также было вынесено решение о приостановлении действия декларации о соответствии сметаны с массовой долей жира 15% требованиям технического регламента.