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В Телеграм заработал чат-бот Минсельхоза Удмуртии

17:50, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Телеграм заработал чат-бот Минсельхоза Удмуртии
17:50, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#вопросы
Фото: ИА «Сусанин»
68
0

В нём можно задать вопросы на 11 разных тем.

Ижевск. Удмуртия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия  Удмуртии запустило в Телеграм чат-бот. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии. 

Сервис создали для того, чтобы жители региона могли быстро и в любое удобное время получить ответы на часто задаваемые вопросы. 

Чат работает как на русском, так и на удмуртском языках. Люди могут узнать информацию, связанную с растениеводством, животноводством, дорогами, социальными выплатами, сельской ипотекой, наймом, современным обликом сельских территорий, предоставлением субсидий, сопровождением проектов, благоустройством по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), а также задать вопросы про сельхозтоваропроизводителей (СХТП). 

Тех, кто воспользовался чат-ботом, просят поделиться впечатлениями. Отмечается, что отзывы помогут в дальнейшем улучшить и сделать его удобнее. Поделиться мнением можно в комментариях в группе Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте» или написать в личные сообщения сообщества. 

17:50, 04 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
68
0
#Удмуртия\n#Минсельхоз\n#вопросы