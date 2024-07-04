В Телеграм заработал чат-бот Минсельхоза Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии запустило в Телеграм чат-бот. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза Удмуртии.

Сервис создали для того, чтобы жители региона могли быстро и в любое удобное время получить ответы на часто задаваемые вопросы.

Чат работает как на русском, так и на удмуртском языках. Люди могут узнать информацию, связанную с растениеводством, животноводством, дорогами, социальными выплатами, сельской ипотекой, наймом, современным обликом сельских территорий, предоставлением субсидий, сопровождением проектов, благоустройством по программе «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ), а также задать вопросы про сельхозтоваропроизводителей (СХТП).

Тех, кто воспользовался чат-ботом, просят поделиться впечатлениями. Отмечается, что отзывы помогут в дальнейшем улучшить и сделать его удобнее. Поделиться мнением можно в комментариях в группе Минсельхоза Удмуртии в соцсети «ВКонтакте» или написать в личные сообщения сообщества.