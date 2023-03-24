Дополненная реальность туризма в Глазове и молодёжная смена РВИО: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Тёплое утро пятницы, 24 марта, информационное агентство «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Туристический Глазов

Подростки Глазова создают экскурсию с элементами дополненной реальности по значимым городским местам. Об этом в соцстеях сообщил глава города Сергей Коновалов.

«На каждой точке маршрута гостя встречает виртуальный персонаж, профессия которого связана с этим местом: он его создавал, учился тут или работает. Облики персонажей, их анимация и все наполнение электронной экскурсии разработано учащимися 9-10 классов при поддержке наставников. Речь персонажей согласована с их прототипами», — написал градоначальник.

Также на каждой остановке маршрута есть интерактив, который поможет погрузиться в профессию персонажа. Так что цель экскурсии – не только познакомить жителей и гостей города с достопримечательностями, но и с профессиями глазовчан.

Глава Глазова отметил, что «ARхитекторы созидания. Город, который мы хотим построить, чтобы жить» — уникальная грантовая программа Росатома. В ней участвуют ребята из 10 атомных городов.

«И, конечно, вне зависимости от результатов конкурса, планируем прошагать маршрут с командой физически, и по возможности внедрить его в уже существующие городские экскурсии», — отметил Коновалов.

История России

Продолжается регистрация на Всероссийскую смену «Курс молодого бойца. Информационный фронт», организатором которой является Российское военно-историческое общество. Принять участие могут граждане от 18 до 30 лет.

Смена пройдёт с 19 по 23 апреля в Тульской области. Проезд и участие бесплатное.

Для участников предусмотрена интереснейшая образовательная программа. Основные темы: «Методики работы с информацией», «Работа с ТГ», «Освещение инфоповодов», «Борьба с инфофейками», «Информационный фронт», «Идеология будущего», «Битва за Донбасс: история и современность».

В рамках мероприятия будут проведены лекции, дискуссии, мастер-классы, спортивные состязания, а также творческая программа и практическая работа над личными страницами в социальных сетях под чутким руководством экспертов.

Для подачи заявки на участие в смене необходимо пройти регистрацию в АИС-Молодежь https://vk.cc/cmtni9, заполнить все необходимые поля или войти уже в имеющийся кабинет. Затем — перейти во вкладку «Мероприятия», выбрать Всероссийскую смену «Курс молодого бойца. информационный фронт», нажать «Принять участие» и заполнить анкету смены.

Срок приёма заявок: до 23:59 31 марта 2023 года по московскому времени.

Экологичная Беларусь

Мусороперерабатывающие заводы Беларуси увеличили мощности. Больше отходов стали сортировать на полигонах, а разделенным пластику, бумаге и стеклу нашли новые способы использования, сообщает «Мир 24».

«Если хоть на день остановить работу полигона под Минском, нынешнюю опрятность города придется восстанавливать месяц. Здесь, среди пластиковых пакетов и чаек часть мусора сортируют. Остальное приходится захоранивать», — сообщает в репортаже корреспондент издания.

Шанс на вторую жизнь есть у того мусора, что не доехал до полигона. На сортировочной линии работники отбирают сырье по видам. Отдельно бумагу, стекло, пластиковые бутылки, пакеты.

«Мы принимаем довольно-таки много мусора. И процент отбора у нас довольно-таки велик. То есть захоронить стекло – это неправильно, захоронить ПЭТ-бутылку, которая очень долго разлагается, тоже неправильно. Даем вторую жизнь, получаем прибыль», – рассказал начальник участка сортировки и прессования Денис Волоха.

Отходы прессуют в большие тюки. После на продажу. В последнее время местные заводы все чаще обращаются к вторичной переработке.

Из пластиковой бутылки сделают хлопья. Этот материал впоследствии послужит составляющей для упаковки или пленки. Картон поедет на бумажную фабрику и станет новым листом А4. Переродится и стекло. Так предприятия экономят на покупке импортного.

«Больший процент стекла, оно тяжелое, бумага и полимеры – это основной объем. По прошлому году общий объем выборки ВМРов составил около 8%. В этих процентах 95% – это бумага, стекло и пластик», – отметил заместитель директора предприятия по обращению с отходами Игорь Сухаревич.

И если перерабатывающие компании ищут новые подходы, проблема с разделением отходов дома остается, говорят специалисты. Кроме органики, на полигоны продолжают попадать техника, текстиль, резина. А это тормозит работу линий сортировки.

За последние 10 лет объемы сбора вторсырья увеличились вдвое. В 2022-м вышли на показатель более 800 тысяч тонн.