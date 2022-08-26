В столице Удмуртии погасили первую почтовую марку «Ижевск — город трудовой доблести»

Ижевск. Удмуртия. В честь Ижевска выпустили марку «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Церемония гашения почтовой марки «Ижевск — город трудовой доблести» состоялась в Музейно-выставочном комплексе стрелкового оружия имени Михаила Калашникова 25 августа. Почтовая продукция, которую погасили в день выпуска, становится ценной для коллекционеров.

На марке изображён памятник оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта в годы Великой Отечественной войны. Скульптура посвящена подросткам, которые работали на заводах региона в годы войны.

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов поставил первый оттиск памятного штемпеля на марке. Он отметил, что марка и сама процедура ее гашения увековечат почетное звание «Город трудовой доблести» и сохранят память о подвиге тружеников тыла.

«Ижевск по праву носит это высокое звание. Здесь ковалось оружие Великой Победы. В годы войны на заводах республики десятки тысяч наших земляков работали без выходных. Смены длились по 12 часов. У станков вместо мужчин, ушедших на фронт, стояли старики, женщины и дети. Памятник юным труженикам тыла, изображённый на марке, — это дань нашего уважения к своей великой истории и к трудовому подвигу ижевчан», — поделился председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Всего таких марок, стоимостью 60 рублей, выпустили в количестве 35 тыс. штук. Дополнительно к ним издали конверт первого дня гашения.

Сейчас купить марки и поставить оттиск памятного штемпеля могут все желающие в центральном отделении Почты России в Ижевске на улице Кирова, 116.

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал, что памятная марка «Ижевск — город трудовой доблести» уже стала достоянием истории. В текущем году Банк России также выпустил 10-рублевую монету с изображением памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны», установленного в Ижевске. Помимо этого в Сквере Победы в столице Удмуртии строят стелу «Город трудовой доблести».

«Конверты с марками разлетятся по всей стране, напоминая о трудовом подвиге ижевчан в годы Великой Отечественной войны и прославляя Ижевск — город трудовой доблести», — отметил директор регионального управления Почты России Андрей Сивцов.

Кроме Ижевска в 2022 году в серию «Города трудовой доблести» вошли еще 5 марок, посвященных Магадану, Омску, Саратову, Уфе и Ярославлю.