15 тысяч гостей на рок-фестивале в Удмуртии и дачная ипотека в России: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Начало трудовой недели обещает быть жарким, но все же предлагаем еще усилить накал и посмотреть, о чем рассказали в СМИ и соцсетях за прошедшие выходные. Сегодня — о хорошем.

Курс на импортозамещение

За 5 месяцев 2022 года металлургические предприятия Удмуртии выпустили продукции на 21,1 млрд рублей. Об этом 17 июля сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в сети «ВКонтакте», поздравляя работников отрасли с профессиональным праздником.

По словам главы региона, сегодня металлурги республики активно работают на импортозамещение. Так, Ижевский опытно-механический завод выпускает прутки, валы и крепежи из никелевых сплавов, до этого их закупали в Китае и Европе. Чепецкий механический завод обеспечивает 90% российского рынка бесшовных труб, ранее их также закупали за рубежом.

«Буммаш» наладил выпуск машин для сушки каучука взамен китайских, а также разрабатывает механизмы для дробления какао-бобов для кондитерских фабрик на замену европейским машинам. Завод «Ижсталь» первым в России начал выпускать контактный рельс, сейчас эта продукция будет экспортироваться в Беларусь и Узбекистан.

Улетел, но обещал вернуться

Более 15 тыс. зрителей собрал рок-фестиваль «YLEТАЙ» в Удмуртии. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Сарапульского района Игорь Асабин.

Напомним, XV юбилейный фестиваль «YLEТАЙ» проходил в формате оупен-эйр с 14 по 17 июля близ села Лагуново в Сарапульском районе. Хедлайнерами музыкального марафона стали группы «Сплин», «Ария» и другие известные рок-исполнители. Отметим, в 2020 и 2021 году «YLEТАЙ» были перенесены из-за неблагоприятной ситуации по коронавирусу.

Свои 6 соток

В России начали выдавать льготную ипотеку под 3% на приобретение дач в садоводческих некоммерческих товариществах. Об этом пишут «Известия». Как рассказал изданию руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, СНТ должно находиться на землях, относящихся к сельской местности. Ранее банки не рассматривали дачи как предмет льготного кредитования.

«Дачи были и остаются одним из самых доступных типов недвижимости, в том числе многие СНТ уже превратились в локации для постоянного проживания, поэтому такое расширение сельской ипотеки вполне оправдано. Дачные сообщества фактически слились с сельскими поселениями», — отметил Антон Сауков.

Лучшие друзья девушек

Кольцо от индийской ювелирной компании попало в Книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество бриллиантов. Изделие содержит 24 679 алмазов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт Книги рекордов.

Кольцо имеет собственное имя — «Ами», что в переводе с санскрита означает «бессмертие». Изделие выполнено в виде розового гриба-вешенки, символизирующего долголетие. Кольцо размером в половину женской ладони и весом около 370 граммов было оценено в 95 тыс. долларов США.