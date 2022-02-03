Снос аварийных домов в Сарапуле и четырехдневная рабочая неделя в одном из банков: новости к этому часу

Ижевск. Удмуртия. Для наших читателей мы собрали свежие новости, о которых удалось узнать за последние несколько часов.

Ликвидация

В Сарапуле вновь сносят аварийные дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Работы по сносу начались 2 февраля на улице Надежды Дуровой, 2. Демонтаж проводится в рамках муниципального контракта, в перечень которого входят два объекта.

Рабочим предстоит снести конструкцию, убрать и вывезти мусор с остатками стройматериалов, а также выровнять площадку. Работы закончатся через 2 недели, далее участок станет муниципальной собственностью.

Также аналогичные работы ведутся на улице Седельникова, 32. Там подрядчик уже убрал основную конструкцию и работники убирают оставшийся мусор.

Далее будет сформирован еще один список нуждающихся в сносе аварийных зданий. В 2021 году в Сарапуле снесли 6 заброшенных зданий, в 2022 году в планах ликвидировать не менее 5 объектов.

Ледяная медаль

Скульптуру №13 на фестивале «Удмуртский лед» посвятили первой олимпийской медали Галины Кулаковой. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Это будет макет медали, завоеванной спортсменкой в 1972 году на Олимпийских играх в Саппоро. Скульптура расположится в центре на площадке у эспланады на набережной Ижевского пруда. Ледяная медаль достигнет в высоту более 3 м. Автором идеи выступил удмуртский художник Анфим Ханыков.

«Очень символично, что день окончания нашего фестиваля совпал с первой победой Галины Алексеевны на Олимпийских играх. Мы гордимся нашими спортсменами и будем поддерживать её последователей, лыжников, и всю сборную страны на предстоящих состязаниях в Пекине», — прокомментировал Анфим Ханыков.

Презентация скульптур фестиваля «Удмуртский лёд» запланирована на 6 февраля в 12:00.

Новый график

Часть сотрудников «Совкомбанка» в качестве эксперимента начали работать 4 дня в неделю. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на РБК.

На новый график перевели некоторых сотрудников, работающих удаленно. Эксперимент охватил менее 5% персонала, в них входят специалисты, работающие в сфере информационных технологий, и сотрудники других подразделений, в том числе топ-менеджеры.

Если эксперимент даст положительные результаты, компания введет такой график для наиболее продуктивных сотрудников бэк-офиса. Данное новшество коснется только 12% людей, имеющих возможность работать удаленно.

Пока масштаб ограничен и эксперимент проходит в коворкинге турецкого отеля. Сотрудник только один раз может поучаствовать в программе, но по возвращению в Россию может рассчитывать на сохранение графика.

Планируется, что за 2022 год около 1 тыс. сотрудников протестируют данный формат.

Новое путешествие

Впервые с 2019 года между Арменией и Турцией 2 февраля совершен пассажирский авиарейс. Об этом сообщает «МИР24» со ссылкой на ТАСС.

Самолет армянской авиакомпании Flyone Armenia был в полете между Ереваном и Стамбулом около 2 часов.

По словам главы совета директоров Flyone Armenia Арама Ананяна, из Еревана должны были вылететь 65 пассажиров, а обратно в тот же день прилететь более 30 человек. Следующие рейсы будут вылетать 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам.

Разрешено и выполнение рейсов турецкой авиакомпании Pegasus. Ее самолет вылетел из Стамбула вечером 2 февраля.

Также правительство Армении не продлило с 1 января 2022 года запрет на ввоз турецких товаров, введенный в конце 2020 года.