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Жители Ижевска рассказали информагентству «Сусанин» о летнем меню

20:00, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
Жители Ижевска рассказали информагентству «Сусанин» о летнем меню
20:00, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
209
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#Удмуртия\n#жара\n#рецепт
Фото: pixabay.com
209
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Мнения горожан об окрошке и шашлыках разделились.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию экстренно пришло лето. На удивление, это случилось в середине мая, когда все ждали традиционных заморозков. Совершенно неожиданно настало время напитков со льдом и холодных супов. Когда температура достигла аномальных 30 градусов тепла, корреспонденту информационного агентства «Сусанин» пришлось отправиться на улицы Ижевска с важнейшим летним вопросом: на чем готовить окрошку? Квас или кефир? Минералка или сыворотка?

Народные эксперты ответили в программе «Черное и белое» на все вопросы о семейных рецептах. Специалисты по говядине и куриным крылышкам поделились с нашим корреспондентом секретами приготовления мяса на запрещенном сейчас открытом огне и углях. Кроме того, консультанты по маринаду рассказали о роли лука и перца в деле приготовления шашлыка.

 

20:00, 15 мая, 2021
Андрей Поносов
209
0
#Удмуртия\n#жара\n#рецепт