Полицейские Удмуртии выявили более 30 сайтов о наркотиках

В МВД подвели первые итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью».

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии подвели итоги акции «Сообщи, где торгуют смертью». Первый этап всероссийской антинаркотической акции прошел в марте, второй стартует в октябре, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Только за 10 мартовских дней в полицию поступило 89 сообщений от жителей республики о фактах употребления и продажи запрещенных веществ. В рамках акции правоохранительными органами пресечено 55 преступлений и более 100 административных правонарушений в сфере оборота наркотиков. В ходе задержания преступников и из тайников-закладок изъято почти 2,5 кг различного рода дурманов. Кроме того, сотрудниками полиции выявлено 33 интернет-ресурса, содержащих пропаганду наркотиков и объявления об их продаже.

И добавим, в МВД разработан алгоритм действий граждан по выявлению и блокированию пронаркотического контента. Пожаловаться на ресурс, содержащий запрещенную информацию, можно на официальном сайте Роскомнадзора: https://eais.rkn.gov.ru/