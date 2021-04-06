Объект стоимостью почти полмиллиарда рублей сдадут в 2022 году.

Можга. Удмуртия. В Можге идет строительство новых очистных сооружений. На станцию биологической очистки началась поставка механического оборудования, прокомментировал на странице в социальной сети министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. Установка оборудования начнется ближе к лету, пока ведутся подготовительные работы.

Напомним, общая стоимость проекта оценивается почти в полмиллиарда рублей. В 2020 году республикой подписано соглашение с Минстроем России о выделении из федерального бюджета на этот объект 386 млн рублей. Еще 91 млн рублей будет направлено из региональной казны. В планах нынешнего года – установка оборудования и строительство здания станции очистки. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.