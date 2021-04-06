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В Можге идет строительство новых очистных сооружений

14:15, 06 апреля, 2021
Аграфена Костромская
В Можге идет строительство новых очистных сооружений
14:15, 06 апреля, 2021
Аграфена Костромская
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#Удмуртия\n#ЖКХ\n#Можга\n#вода\n#Минстрой\n#городская среда\n#качество жизни
Фото: https://vk.com/minstroy18?w=wall485382118_1749%2Fall&z=photo485382118_457240256%2Fwall485382118_1749
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Объект стоимостью почти полмиллиарда рублей сдадут в 2022 году.

Можга. Удмуртия. В Можге идет строительство новых очистных сооружений. На станцию биологической очистки началась поставка механического оборудования, прокомментировал на странице в социальной сети министр строительства Удмуртии Дмитрий Сурнин. Установка оборудования начнется ближе к лету, пока ведутся подготовительные работы.

Напомним, общая стоимость проекта оценивается почти в полмиллиарда рублей. В 2020 году республикой подписано соглашение с Минстроем России о выделении из федерального бюджета на этот объект 386 млн рублей. Еще 91 млн рублей будет направлено из региональной казны. В планах нынешнего года – установка оборудования и строительство здания станции очистки. Объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году.

14:15, 06 апреля, 2021
Аграфена Костромская
160
0
#Удмуртия\n#ЖКХ\n#Можга\n#вода\n#Минстрой\n#городская среда\n#качество жизни