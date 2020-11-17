Успехи инклюзивного образования в Ижевске, утонувший вездеход на Чукотке и желание Трампа ударить по Ирану: что произошло минувшей ночью

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Ижевск. Удмуртия. Облачное утро вторника, 17 ноября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

Одни из лучших в России

Два образовательных учреждения из Ижевска признали лучшими инклюзивными школами России. Как сообщила на своих страницах в соцсетях министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, школа № 53 и детский сад № 271 Ижевска заняли третье место в VII Всероссийском конкурсе «Лучшая инклюзивная школа России».

Школа имеет опыт работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья с 1997 года и является площадкой для студентов и педагогов республики по вопросам обучения детей в инклюзивном пространстве.

В детском саду реализуются четыре основные общеобразовательные программы дошкольного образования. Все педагоги прошли курсы повышения квалификации по теме специальной психологии и коррекционной педагогики и знают особенности развития и обучения каждой категории детей с ограниченными возможностями здоровья.

В 2020 году финал VII Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» проходил в нестандартном формате онлайн-трансляции. Всего в финал прошли 40 образовательных организаций.

Не везде пройдёт

На Чукотке при переходе водной преграды затонул вездеход. Как передаёт RT со ссылкой на региональное МЧС, водитель, по предварительным данным, погиб.

Как сообщили в ведомстве, трое жителей посёлка Беринговский рассказали, что выехали на вездеходе МТЛБ из населённого пункта для рыбалки.

«При переходе водной преграды (река Глубокая) вездеход затонул. Со слов потерпевших, в нём находилось четыре человека, трём пассажирам удалось спастись, водитель вездехода, предположительно, погиб», — отметили в МЧС.

На место происшествия направилась поисково-спасательная группа.

Новые угрозы

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность удара по одному из ядерных объектов Ирана, однако его отговорили из-за рисков возникновения широкомасштабного конфликта. Как передаёт RT, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на четыре источника, среди которых действующие и бывшие представители власти.

В публикации утверждается, что во время совещания в овальном кабинете Дональд Трамп поднял вопрос, насколько реально нанесение удара по основному ядерному объекту Ирана «в ближайшие недели».

По информации источников издания, встреча состоялась после того, как международные инспекторы сообщили о «значительном увеличении запасов ядерных материалов в стране».

При этом старшие советники президента отговаривали Трампа, говорится в сообщении. Среди присутствующих на совещании были вице-президент Майк Пенс, госсекретарь Майк Помпео, исполняющий обязанности главы Пентагона Кристофер Миллер и председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли.

По их убеждениям, удар по объектам Ирана «может легко перерасти в более широкий конфликт в последние недели президентства Трампа», отмечает газета.

Как предполагает издание, речь может идти об объекте в иранском городе Нетенз. Подчёркивается, что в Белом доме данную информацию пока не прокомментировали.