Гуляющая по Ижевску свинья, рост числа волонтёров в России и закрытие телешоу Ким Кардашьян: что произошло минувшей ночью

О чём писали в Удмуртии, России и мире, пока вы спали.

Ижевск. Удмуртия. Пасмурное утро среды, 9 сентября, «Сусанин» встречает традиционным обзором новостей.

«Акуна Матата»

В центре Ижевска заметили праздно гуляющую свинью. Об этом сообщили горожане в соцсетях вечером вторника, 8 сентября.

Сначала парнокопытное было замечено в районе улиц Пастухова и Коммунаров. Потом четвероногое двинулось на север и было замечено на улице Советской. Затем очевидцы засняли гуляющее животное в районе учебно-научной библиотеки Удмуртского госуниверситета. Позднее поросёнок вырыл себе лежанку на газоне рядом с Институтом нефти и газа имени М. С. Гуцериева.

Свинья не проявляла агрессии и была весьма активна. Интернет-эксперты разделились во мнении относительно пола и породы животного.

Спорт — это норма

К новому учебному году в Удмуртии установили пять спортивных площадок для подготовки и выполнения норм ГТО. Как написал в своих соцсетях глава республики Александр Бречалов, по одной в каждом из городов республики.

«Площадка — это 28 единиц спортивно-технологического оборудования: тренажеры на все группы мыщц. Стоимость одного такого комплекса — почти 3 млн рублей. Площадки будут находиться в свободном доступе и открыты для бесплатных посещений всех желающих, здесь можно будет попробовать себя в упражнениях на силу и ловкость», — отметил Бречалов.

Адреса площадок:

- Ижевск, улица Буммашевская, 88;

- Глазов, улица Кирова, 75а;

- Воткинск, улица Энтузиастов, 25;

- Сарапул, улица Молодёжная, 8;

- Можга, улица Спортивная, 40.

Волонтёры, волонтёры

В России во втором квартале текущего года насчитывалось на 266 тыс. волонтёров больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомился RT.

В апреле — июне 2020 года в России насчитывалось 2,7 млн граждан старше 15 лет, работающих волонтёрами в течение последних 12 месяцев. А во втором квартале 2019 года добровольцев в России было 2,5 млн.

Большинство волонтёров, по данным этого года, были заняты социальной работой (помощь пожилым, детям, инвалидам) — это 1,1 млн человек.

Благоустройством территорий, в том числе сбором мусора в населённых пунктах, занимались 627 тыс. добровольцев, а ещё почти 200 тыс. — оказанием помощи животным.

Остальные волонтёры помогали в таких областях, как строительство, сельскохозяйственные работы, медицина, юриспруденция, и в ряде других.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олега Шеина, на рост числа волонтёров могла повлиять пандемия коронавируса.

«Я даже думаю, что цифры на самом деле намного больше, поскольку люди в разных городах и регионах помогали доставлять продукты питания, лекарства. И это была большая работа, большой труд. И, скорее всего, этот труд был более масштабным», — сказал он в беседе с RT.

По мнению парламентария, по факту волонтёров в России гораздо больше, чем учитывает официальная статистика, поскольку многие помогают согражданам, например, в рамках инициативных групп, никак не регистрируя свою деятельность.

«Это люди, которые отдают часть своей жизни для общества, для других людей. Это люди, которые проявляют эмпатию, сопереживание, которые готовы помогать, хотя это не является их обязанностью и они за это не получают деньги. Это формирование хорошей, доброй коллективистской культуры», — добавил депутат.

Ким и её шоу

Американское телевизионное реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians) закроется в следующем году после 14 лет в эфире. Как передают «Известия», об этом сообщила во вторник, 8 сентября, звезда проекта Ким Кардашьян на своей странице в Instagram.

Она отметила, что последний, 20-й сезон шоу будет показан в эфире в начале следующего года.

«С грустью в сердце наша семья приняла тяжелое решение попрощаться с Keeping Up with the Kardashians. Мы всегда будем хранить любовь к замечательным воспоминаниям и огромному количеству людей, с которым мы познакомились за это время», — написала Кардашьян.

Премьера проекта состоялась 14 октября 2007 года на развлекательном кабельном телеканале E!. С самого начала и по сей день реалити-шоу привлекает внимание широкой аудитории и характеризуется высокими рейтингами.