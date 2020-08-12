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Из пробирки: ученые из Удмуртии разработали способ выращивания устойчивой к болезням земляники

17:00, 12 августа, 2020
Анна Торхова
Из пробирки: ученые из Удмуртии разработали способ выращивания устойчивой к болезням земляники
17:00, 12 августа, 2020
Анна Торхова
139
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад\n#ученые\n#эксперимент
Фото: пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН
139
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Растение сможет давать многочисленное потомство.

Ижевск. Удмуртия. Садоводы Удмуртии смогут выращивать устойчивую к болезням землянику, способную давать большое потомство. Об этом сообщает пресс-служба Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН.

В Удмуртии разработали способ укоренения микрочеренков земляники «в пробирке». Над его созданием ученые работали 2 года.

Изобретение заключается в высокой эффективности этапа корнеобразования ремонтантной земляники с помощью продуктов жизнедеятельности большой восковой моли. Благодаря добавлению этого продукта в питательную среду, он ускоряет образование корешков и процент укореняемости микрочеренков.

Это позволяет получать микрорастения земляники, которые после высаживания их в другую среду, обладают высокой устойчивостью к болезням и дают здоровое потомство.

Поскольку эта ягодная культура размножается с помощью усов, то именно через них к другим растениями обычно передаются все болезни, что становится проблемой для садоводов.

Способ, разработанный учеными из Удмуртии, может использоваться лабораториями по клональному микроразмножению для улучшения качества корневой системы ягод, их высокой адаптации к нестерильным условиям.

От укорененных таким способом растений садоводы могут использовать усы для быстрого разведения ремонтантной земляники, дающей большое потомство. По мнению специалистов, достаточно приобрести в мае пару адаптированных ростков земляники, и уже в августе можно получить усы, которых хватит на две грядки. В следующие 3-4 года садоводу можно не беспокоиться об обновлении посадок и не волноваться за здоровье растения.

17:00, 12 августа, 2020
Анна Торхова
139
0
#сельское хозяйство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#сад\n#ученые\n#эксперимент

 

 

 


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