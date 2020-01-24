Итоги дня: неприятный запах в Глазове, школа на Берша в Ижевске и похолодание в Удмуртии

Обзор самых интересных новостей пятницы от корреспондентов информагентства «Сусанин».
Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 24 января, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Глазове вновь ищут источник неприятного запаха. Проверки продлятся до 17 февраля.
Благотворительность:
Жителей Ижевска пригласили покататься на коньках в поддержку тяжелобольных детей. Желающих ждут 2 февраля с 12:00 на стадионе «Динамо».
Добрый лёд:
Ледовый городок в Ижевске вновь открыли для посетителей. Эксплуатировать его можно при температуре не выше -4 градусов.
Вновь долгострой:
В Ижевске расторгнут контракт с компанией «АрТель», строившей школу на улице Архитектора Берша. Техническая готовность объекта составляет всего 25,6%.
И о погоде:
Резкое похолодание придет в Удмуртию на следующей неделе. В ближайшие выходные будет не ниже -8 градусов.