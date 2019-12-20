Итоги дня: тарифы на вывоз ТКО, наказание коллекторов в Удмуртии и график закрытия детсадов в Ижевске

Обзор самых интересных новостей четверга от корреспондентов информагентства «Сусанин».

Ижевск. Удмуртия. В пятницу, 20 декабря, корреспонденты «Сусанина» рассказали, что в Удмуртии утвердили тарифы на вывоз мусора для регоператора по обращения с ТКО. Для жителей МКД с 1 января 2020 года тариф составит 98,39 рублей, для жителей частного сектора — 95,11 рубль.

В дверь стучит коллектор:

Коллекторов из 4 агентств накажут за настойчивые звонки на работу должнице из Удмуртии. По фактам нарушения составили 7 протоколов.

Поддержаны президентом:

Два проекта из Удмуртии вошли в топ-100 списка фонда грантов президента России, реализованных при его поддержке в 2017 году. Первый из них представил Ижевский центр социальных и образовательных инициатив, второй — Ассоциация родителей детей-инвалидов из Сарапула.

Скоро лето:

В Ижевске опубликовали график закрытия детских садов летом 2020 года. Часть детсадов города уйдут на ремонт с 1 до 30 июня, остальные – с 1 до 31 июля.