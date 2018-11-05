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Новую технику получили пожарно-спасательные формирования Удмуртии

12:12, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
12:12, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#День народного единства\n#МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
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Стоимость новых машин превысила 93 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Ключи от новой техники получили пожарно-спасательные формирования Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

В канун Дня народного единства и Дня государственности Удмуртии премьер-министр республики Ярослав Семёнов отметил ответственность и сплочённость коллектива при ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории республики и поблагодарил личный состав и командование за непростую, самоотверженную работу в условиях повышенного риска.

«Доказательством отличной работы наших пожарно-спасательных служб является выделение федерацией средств на приобретение техники. К сожалению, пожары и происшествия на территории республики регистрируются ежедневно, и новая техника будет служить для решения задач по спасению жизни людей и материального имущества», - сказал Семёнов.

Сертификат и ключи от аварийно-спасательной техники на общую сумму 93 млн 800 тысяч рублей получили подразделения Ижевска, Можги, Воткинска и посёлка Кизнер.

Среди врученных машин - пожарная автоцистерна, оборудованная стационарной механизированной выдвижной лестницей с высотой подъема

Начальник Главного управления МЧС России по Удмуртии Пётр Фомин подчеркнул, что техника, которая находится на вооружении в республике, адаптирована к выполнению ликвидации возможных природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и служит надежной опорой по спасению людей при ликвидации ЧС.

12:12, 05 ноября, 2018
Дмитрий Стрелков
661
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#День народного единства\n#МЧС России по Удмуртии

 

 

 


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