В Ижевске открылся проект «Правовая академия».

Ижевск. Удмуртия. Школьников Удмуртии познакомят с основами службы в полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

Образовательный проект «Правовая академия» уже третий год реализуется в Ижевске. Программа включает в себя информационные, теоретические и практические занятия для школьников. В рамках проекта ежегодно более 100 учащихся знакомятся с основами работы в полиции.

Занятия с правовыми отрядами проведут в школах пяти районов Ижевска. Школьникам расскажут о работе экспертов-криминалистов, а также о вузах системы МВД России и условиях поступления.

Кроме того, для ребят проведут мастер-классы по приемам самообороны и оказанию первой помощи.