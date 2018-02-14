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      Школьников Удмуртии познакомят с основами службы в полиции

      15:18, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      15:18, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      209
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#правоохранительные органы\n#проект\n#школьники\n#учеба
      209
      0

      В Ижевске открылся проект «Правовая академия».

      Ижевск. Удмуртия. Школьников Удмуртии познакомят с основами службы в полиции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

      Образовательный проект «Правовая академия» уже третий год реализуется в Ижевске. Программа включает в себя информационные, теоретические и практические занятия для школьников. В рамках проекта ежегодно более 100 учащихся знакомятся с основами работы в полиции.

      Занятия с правовыми отрядами проведут в школах пяти районов Ижевска. Школьникам расскажут о работе экспертов-криминалистов, а также о вузах системы МВД России и условиях поступления.

      Кроме того, для ребят проведут мастер-классы по приемам самообороны и оказанию первой помощи. 

      15:18, 14 февраля, 2018
      Анна Торхова
      209
      0
      #Ижевск\n#полиция\n#Удмуртия\n#правоохранительные органы\n#проект\n#школьники\n#учеба

       

       

       

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