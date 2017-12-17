Готовимся к Новому году: что пророчат гороскопы жителям Ижевска

По мнению астролога, в грядущем году столицу Удмуртии не ожидают судьбоносные события.

Ижевск. Удмуртия. Грядущий год для Ижевска звезды не пророчат судьбоносным, он пройдет ровно, не нарушая привычного ритма жизни, но предоставляя возможности. Подробный прогноз для столицы Удмуртии сделала президент Школы универсальной астрологии Сандра Антониа Салинес.

По мнению астролога, в 2018 году руководство города будет искать партнеров для сотрудничества. Результатом может стать открытие новых предприятий, освоение ранее неиспользованных ресурсов. Подпишут много соглашений, контрактов, договоров. Пригодятся нестандартные идеи для процветания города.

Звезды рекомендуют соблюдать и чтить законодательство, поскольку, скорее всего, последуют ужесточения требований и нарушителей будут активно привлекать к ответственности.

Ижевск в 2018 году будет находится под покровительством вселенной в области финансов. Потому астрологи жителям рекомендуют позаботиться о создании финансового фундамента на ближайшие 12 лет: поискать высокооплачиваемую работу, открыть свой бизнес, либо сделать выгодные инвестиции.

На протяжении года будет повышаться духовный уровень ижевчан. Внимание жителей обратят на себя творчество, культура и искусство. Различные фестивали и конкурсы смогут приносить прибыль их участникам и городу.

Основой благополучия станет упорный труд. Ради результата, скорее всего, придется пойти на определенные жертвы. Но работы бояться не надо – она принесет свои плоды.

В целом же, грядущий год желтой собаки сулит думы о хлебе насущном. Вознаграждение последует за труд, упорство и терпение. Про хитрости и уловки стоит позабыть – они могут обернуться боком.

Хорошо скажется новый этап в жизни ижевчан на их семейных отношениях. Личные отношения могут перерасти в нечто большее. А забота о семье станет главной ценностью.

Овен. Для Овнов этот год будет благоприятен в плане создания семьи, укрепления семейных ценностей. Для них могут открыться перспективы в улучшении жилищных условий и даже вполне возможен переезд. Овны будут комфортно чувствовать себя среди близких и родных людей. Их пылкая и неугомонная натура будет требовать заботы и любви, а также Овны не откажутся от вкусной, здоровой и изысканной пищи и благодаря их стремлению вкусно поесть, можно легко будет подобраться к горячему, но неустойчивому сердцу Овна.

Телец. Ижевские Тельцы в этом году будут достаточно активны и даже непредсказуемы, что совсем несвойственно для них. Тельцов могут посещать оригинальные идеи, которые направлены на перспективы, но в большей степени эти идеи будут касаться их драгоценной внешности. Звезды советуют им не бояться экспериментировать с прической, с одеждой, косметикой. Яркая внешность, необычная прическа, дизайнерская одежда сделают Тельцов в этом году неотразимыми. В их жизни возможны неожиданные встречи, незапланированные доходы, невероятные путешествия.

Близнецы. В этом году Близнецам в Ижевске будет свойственна суетливость, по большей части бесполезная. Скорее всего, им потребуется уединение (конечно, символическое), дабы решить некоторые свои проблемы. Именно вдали от шумного города они будут чувствовать себя более комфортно. В этом году Близнецов могут одолеть сомнения, колебания, и для решения разных вопросов им может потребоваться время. Год для них будет богат на любовные приключения, романтические знакомства и даже переживания по этому поводу, что совсем несвойственно для этого знака. Тем не менее, этот опыт все равно когда-то придется обрести.

Рак. А вот Ракам в Ижевске в этом году, в отличие от Близнецов, напротив, будет очень комфортно. И вообще, как обещают звезды, Раки будут очень счастливы в своей семье, со своими любимыми. Кстати, любовные приключения их тоже не обойдут стороной и чувство страстной любви к предмету своего обожания будет преследовать их весь год. Звезды обещают Ракам достаток и богатство. Кстати, у многих Раков нынче может быть прибавление в семье.

Лев. Львов ижевская энергетика будет подталкивать к работе, к выполнению обязательств. Скорее всего, в этом году им будет не до отдыха и не до развлечений, все свои силы они направят на труд. И все же, вряд ли они изменят своей привычке быть в центре внимания, поэтому даже в самый занятой период их великолепие будет украшать наш славный город. Звезды советуют Львам особо не перетруждаться и обратить внимание на свое здоровье. Скорее всего, в этом году придется проявить заботу о себе именно в этом ключе.

Дева. Девы тоже будут очень заняты на работе. Скорее всего, в жизни Дев произойдет важный момент, который будет касаться оформления судьбоносных документов. Например, выгодный контракт с предприятием, заключение договора с компаньонами, заключение о победе в суде. Но, самое главное, в этом году ижевские Девы могут удачно выйти замуж или жениться - и это принесет им дополнительную уверенность в завтрашнем дне, прилив сил и новые перспективы.

Весы. Для Весов год будет очень плодотворным в общественной деятельности. Их неотразимая дипломатичность может мелькать на экране ижевского телевидения, а мягкий томный голос будет радовать нас всех, включая водителей, обещая радость и любовь. Общественная жизнь может заставить Весы путешествовать, ездить по командировкам в другие города, налаживая отношения и связи, которые потребуются в перспективе. Весам-домоседам будет приятно наводить красоту в доме, создавать особый колорит. Одним словом, Весам будет чем заняться в этом году и скучать им не придется.

Скорпион. Ижевским Скорпионам в этом году звезды обещают удачу и счастливое стечение обстоятельств в любой сфере жизни. Покровительство вселенной будет на стороне Скорпионов и звезды советуют использовать этот шанс для достижения своих целей. Например, получить возможность карьерного роста, добиться продвижения в политической сфере, повысить свой материальный уровень, приобрести недвижимость и т.д. Что бы Скорпион ни задумал в этом году – его обязательно настигнет удача. Главное – действовать, а не сидеть в ожидании счастья. Все знают, что счастье любит деятельных и трудолюбивых.

Стрелец. Люди, рожденные под этим знаком, будут в этом году очень активными не только в общественной жизни Ижевска, но и в достижении своих личных целей. Их непревзойденный ум, ораторское мастерство и харизматичность могут привлечь массу поклонников и почитателей в профессиональной деятельности, партнеров для совместного сотрудничества. В этом году звезды советуют им не стесняться высказывать предложения, транслировать идеи и проявлять лидерские качества. Вполне возможно, что это приведет их к исполнению их мечты. Для Стрельцов этот год – год триумфа, поэтому было бы обидно пропустить такие возможности.

Козерог. Козерогам в Ижевске в этом году придется строго соблюдать все правила и законы, которые, возможно, они сами и придумали, как в собственном бизнесе, так и в семье. Как уверяют звезды, этот год для Козерогов будет непростой, придется принимать серьезные решения, которые потребуют дополнительных усилий и даже жертв. Однако, это не будет для них в тягость, т.к. все эти усилия обязательно вернутся им сторицей. Козерогам стоит в этом году особенно беречь свое здоровье, не простужаться и держать ноги в тепле. В профессиональной сфере возможно повышение в должности.

Водолей. Активность у ижевских Водолеев в этом году будет на высоте. Их неугомонная энергетика может проявить себя как в общественной жизни, усердно добиваясь то ли правды, то ли еще каких выгод, так и в личной. Звезды советуют им все же направить свое внимание на личную жизнь и постараться притянуть к себе не просто единомышленников и людей, разделяющих их взгляды, а партнеров, как в идеологии, так и по браку. У Водолеев в этом году могут быть перемены, поэтому такое явление как поиск партнеров, будет очень кстати и вполне может закончиться положительно для них.

Рыбы. У Рыб этот год пройдет в их любимом состоянии внутреннего покоя, гармонии и уединения. Звезды рекомендуют им использовать такую энергетику для собственного духовного роста, для получения глубоких тайных знаний, которые обогатят их ненасытную душу. Год хорош для художников, писателей и музыкантов и вообще для творческих людей. Воображение, интуиция будут очень высокими, что поможет им в их профессиональном росте, а также в занятиях оккультизмом.