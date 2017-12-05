Семен Бухарин нарисовал первую картину в этой зимой.

Ижевск. Удмуртия. Дворник-художник из Ижевска открыл новый сезон. Новую картину на снегу Семена Бухарина в Фейсбуке опубликовала Татьяна Снегирева.

Tatyana Snegireva А где у нас в Ижевске больше всего ждали снега? В лицее 25! Известный на всю Россию ижевский дворник-художник Семен Бухарин вновь взялся за роспись по снегу. Одна из первых в сезоне работ - символ...

«Известный на всю Россию ижевский дворник-художник Семен Бухарин вновь взялся за роспись по снегу. Одна из первых в сезоне работ - символ 2018 года. Главные ценители работ - лицеисты и вахтеры, которым работы видны со всех ракурсов - с каждой камеры видеонаблюдения», - написала Снегирева на своей странице.

Напомним, ранее Бухарин рисовал валенки на снегу, символ 2017 года и другие картины.