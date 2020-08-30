Удмуртия возьмёт кредиты на общую сумму 5 млрд рублей

Средства пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение долгов.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия после проведения пяти аукционов привлечёт в Сбербанке невозобновляемые кредитные линии с совокупным лимитом 5 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс-Поволжье».

В торгах также участвовал Промсвязьбанк. По трём аукционам Сбербанк предложил ставку 5,19% годовых, его конкурент — 5,22%. По остальным оба банка предложили одинаковые ставки — 5,22% годовых.

В итоге победителем торгов стал Сбербанк. Полученные средства пойдут на финансирование дефицита бюджета и погашение долговых обязательств Удмуртия.

В 2020 году доходы республики утверждены в размере 86,6 млрд рублей, расходы — 91,4 млрд рублей. Дефицит бюджета — 4,8 млрд рублей (5,3% расходов).

Ранее сообщалось, что Удмуртия в августе уже взяла кредиты у Сбербанка на сумму 15,7 млрд рублей. На 1 августа госдолг Удмуртии составляет более 52 млрд рублей: кредиты из федерального бюджета — 25,1 млрд рублей, коммерческие — 19,5 млрд рублей, обязательства по государственным ценным бумагам — 7,3 млрд рублей.