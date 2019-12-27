Комиссию при оплате картой в МФЦ могут отменить в первом квартале 2020 года в Удмуртии

Об этом заявил первый вице-премьер республике Александр Свинин.

Ижевск. Удмуртия. Комиссию при оплате картой в МФЦ могут отменить в Удмуртии в первом квартале 2020 года. Об этом заявил первый вице-премьер Удмуртии Александр Свинин. По его словам, первый POS-терминал появится в январе 2020 года, сразу же после новогодних каникул.

Первый зампред руководителя правительства Удмуртии заявил, что этот проект должен быть реализован по всем окнам МФЦ в первом квартале 2020 года. «Не всё зависит от нас, потому что есть частный провайдер, который нас этими терминалами обеспечивает, но первые терминалы появятся в 20-м году», — добавил Свинин.

Он также отметил, что эта комиссия по факту является косвенным налогом на граждан. «Мы хотим их избавить от этого. Повторюсь, я поставил коллегам задачу сделать это в первом квартале, давайте вместе смотреть, сделают они или нет», — заявил первый вице-премьер.