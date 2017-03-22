Удмуртия стала второй в России по росту количества выданных потребительских кредитов

В январе – феврале 2017 года показатель увеличился на 41,3%.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия заняла вторую строчку в топ-30 регионов России по росту выдачи кредитов на покупку потребительских товаров. В январе – феврале 2017 года показатель увеличился на 41,3%, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В январе текущего года потребительских кредитов гражданам республики было выдано 18 039, а в феврале – 25 490.

Первую строчку рейтинга с ростом в 55,5% занял Пермский край. На третьей позиции разместилась Архангельская область с показателем в 37,8%. Замкнули топ-30: Новосибирская область (+4,4%), Санкт-Петербург (-2%) и Ленинградская область (-16,9%).

«Обычно, начало года характеризуется пониженной потребительской активностью и, соответственно, умеренным спросом на заемные средства со стороны населения. Однако рост выдач в январе-феврале текущего года показал, что банки, помимо работы с собственными, хорошо известными им клиентами (что было характерно для начала 2016 года), стали активнее кредитовать заемщиков «с улицы». Скорее всего, это также свидетельствует о том, что граждане более оптимистично смотрят на перспективы российской экономики и динамику собственных доходов. Однако пока снижение реальных доходов населения остается одним из главных рисков для розничного кредитования в стране», - сказал генеральный директор Национального бюро кредитных историй Александр Викулин.