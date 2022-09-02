В Удмуртии 1 сентября изъяли почти 8 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции

Ижевск. Удмуртия. За 1 сентября в Удмуртии изъяли около 8 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, реализация алкоголя в День знаний была запрещена. Несмотря на это, в ходе рейдов по всей Удмуртии выявили 39 нарушений.

Так, например, 16 протоколов составлены членами административной комиссии Ижевска в отношении продавцов за реализацию алкоголя. Еще 15 протоколов оформили в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Три протокола составлены за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, в Ижевске двоих продавцов в Устиновском и Ленинском районах привлекли к административной ответственности за продажу спиртного детям. Им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.