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В Удмуртии 1 сентября изъяли почти 8 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции

14:50, 02 сентября, 2022
Анна Торхова
В Удмуртии 1 сентября изъяли почти 8 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции
14:50, 02 сентября, 2022
Анна Торхова
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#День знаний
Фото: unsplash.com
252
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Выявлено 39 нарушений запрета продажи спиртного.

Ижевск. Удмуртия. За 1 сентября в Удмуртии изъяли около 8 литров алкогольной и спиртосодержащей продукции. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Напомним, реализация алкоголя в День знаний была запрещена. Несмотря на это, в ходе рейдов по всей Удмуртии выявили 39 нарушений.

Так, например, 16 протоколов составлены членами административной комиссии Ижевска в отношении продавцов за реализацию алкоголя. Еще 15 протоколов оформили в отношении индивидуальных предпринимателей и юрлиц. Три протокола составлены за продажу алкоголя несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску, в Ижевске двоих продавцов в Устиновском и Ленинском районах привлекли к административной ответственности за продажу спиртного детям. Им грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

14:50, 02 сентября, 2022
Анна Торхова
252
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#алкоголь\n#День знаний