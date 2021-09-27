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Река Чегадинка в Удмуртии сменила цвет из-за попадания в неё неизвестной жидкости

14:00, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
Река Чегадинка в Удмуртии сменила цвет из-за попадания в неё неизвестной жидкости
14:00, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
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#Каракулино\n#Удмуртия\n#экология\n#реки\n#загрязнения
Фото: Пресс-служба Минприроды Удмуртии
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На место выехали специалисты Минприроды республики.

Каракулино. Удмуртия. Река Чегадинка, близ села Чеганда в Каракулинском районе, окрасилась в голубой цвет в результате попадания в неё неизвестной жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Сообщение о странном цвете реки поступило в министерство 27 сентября.  На место выехали специалисты для взятия проб воды на предмет наличия загрязняющих веществ, а также определения их источника. В работе задействован беспилотник, который поможет определить место попадания неизвестной жидкости в водоём.

Также на месте работают спасатели, чтобы загрязнённые воды не достигли Камы.

14:00, 27 сентября, 2021
Юрий Абашев
498
0
#Каракулино\n#Удмуртия\n#экология\n#реки\n#загрязнения
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