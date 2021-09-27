Река Чегадинка в Удмуртии сменила цвет из-за попадания в неё неизвестной жидкости

На место выехали специалисты Минприроды республики.



Каракулино. Удмуртия. Река Чегадинка, близ села Чеганда в Каракулинском районе, окрасилась в голубой цвет в результате попадания в неё неизвестной жидкости. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Сообщение о странном цвете реки поступило в министерство 27 сентября. На место выехали специалисты для взятия проб воды на предмет наличия загрязняющих веществ, а также определения их источника. В работе задействован беспилотник, который поможет определить место попадания неизвестной жидкости в водоём.

Также на месте работают спасатели, чтобы загрязнённые воды не достигли Камы.