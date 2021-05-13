В Глазове спасли застрявшего в узкой трубе котёнка

Спасателей вызвали учащиеся аграрного техникума.

Глазов. Удмуртия. Спасатели в Глазове спасли котёнка, застрявшего в трубе. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии.

Животное застряло в полой трубе, которая стоит на входе в Аграрно-промышленный техникум. Именно его учащиеся и вызвали спасателей.

Чтобы достать котика, спасателям пришлось выпилить часть трёхметровой трубы болгаркой, а затем из образовавшегося отверстия вытащить заложника. Животное не пострадало, после спасения его передали студентам.