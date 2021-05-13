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В Глазове спасли застрявшего в узкой трубе котёнка

10:10, 13 мая, 2021
Андрей Бирюков
В Глазове спасли застрявшего в узкой трубе котёнка
10:10, 13 мая, 2021
Андрей Бирюков
17
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#спасение\n#кошки
Фото: пресс-служба Поисково-спасательной службы УР
17
0

Спасателей вызвали учащиеся аграрного техникума.

Глазов. Удмуртия. Спасатели в Глазове спасли котёнка, застрявшего в трубе. Об этом сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы Удмуртии. 

Животное застряло в полой трубе, которая стоит на входе в Аграрно-промышленный техникум. Именно его учащиеся и вызвали спасателей. 

Чтобы достать котика, спасателям пришлось выпилить часть трёхметровой трубы болгаркой, а затем из образовавшегося отверстия вытащить заложника. Животное не пострадало, после спасения его передали студентам.

10:10, 13 мая, 2021
Андрей Бирюков
17
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#спасение\n#кошки