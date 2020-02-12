Двоих жителей Удмуртии будут судить за похищение подростка

Похитители были знакомы со своей жертвой.

Игра. Удмуртия. Двое жителей Игры предстанут перед судом за похищение подростка. Об этом сообщает прокуратура Удмуртии.

Установлено, что в мае 2019 года злоумышленники вывезли своего знакомого на автомобиле в поле недалеко от Игры. Там его начали избивать и требовать вернуть 10 тысяч рублей, которые подросток, якобы, был им должен.

Оставшись ни с чем, похитители привязали свою жертву буксировочным тросом к дереву и скрылись. Парень вскоре смог ослабить путы и уйти домой.

Позже подозреваемых в похищении человека задержали сотрудники полиции. Обвинительное заключение утверждено и направлено для рассмотрения в Игринский районный суд.