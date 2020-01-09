В Ижевске задержали двух молодых людей, ограбивших под Новый год магазин с пиротехникой

Ущерб составил 33 тысячи рублей.

Ижевск. Россия. В Ижевске задержали двух молодых людей по подозрению в краже пиротехники на сумму более 33 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Удмуртии.

В конце декабря подозреваемые проникли в магазин с пиротехникой, разбив перед этим окно кирпичом. Молодые люди похитили более 250 единиц товара, крайне востребованных перед новым годом: салюты, гирлянды, бенгальские огни.

Сотрудникам полиции удалось задержать двоих ранее судимых молодых людей 19 и 22 лет. Сумма ущерба составила более 33 тысяч рублей. С 19-летнего ижевчанина взята подписка о невыезде, второго подозреваемого заключили под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы.