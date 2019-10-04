На родине против него возбудили уголовное дело.

Якшур-Бодья. Удмуртия. В Удмуртии задержали дезертира из Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

30-летний мужчина находился в международном розыске после того, как в 2013 году он самовольно покинул воинскую часть и сбежал из страны. На родине против него возбудили уголовное дело.

Выяснилось, что в Удмуртию мужчина прибыл в 2016 году, поселился в одной из деревень Якшур-Бодьинского района, где завел семью. Он нигде не работал.

По решению суда, беглеца взяли под стражу на 40 дней. В настоящее время решается вопрос о его экстрадиции. Кроме того, мужчине предстоит отметить за нарушение правил въезда и проживания в России (статья 18.8 КоАП РФ).